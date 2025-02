Power Platform開発に特化！パワープラット

インフォースのグループ会社として、Power Platformでの開発に特化したパワープラットを設立し、2025年2月より事業を開始しました。

パワープラット

インフォースのグループ会社として、Power Platformでの開発に特化したパワープラットを設立し、2025年2月より事業を開始。

これにより従来はオンプレミスに閉じていたAccessがMicrosoft 365のラインナップだけで、オンプレミス、Web、スマートフォン(以下 スマホ)の同時開発が可能に。

従来、オンプレミスシステムは複雑な処理や、帳票出力に優位性がありました。

しかし複数人での利用、メンテナンス性ではWebシステムに優位性があり、携帯性ではスマホシステムに利便性がありました。

そこでそれぞれの機能に合わせてデバイスを選択できるシステムが最も活用性があると考えられていましたが、それを実現するためのインフラ準備にはサーバー構築等の手間がかかりました。

しかしながら、今回のAccessとPower Platformの連携が実現することより、Microsoft 365のバージョンアップだけでPowerAppsを使ってこれらの開発業務が可能となります。

さらに、Power Automateを活用することで、処理の自動化を実現したり、Power BIによってデータを分析し、ダッシュボードでビジュアル化したりするなど、システム活用の幅が格段に広がる上に、最新のChatGPTとPowerAppsのAI連携により、さらなるDXの推進を加速することもできます。

AccessとPower Platformの連携についてはいくつかの手法がありますが、以前よりインフォースには多くの実績があり、日米のMicrosoft社とも協業し、その推進に努めてきた経緯があります。

それ故に今回の設立に至りました。

使い慣れていて、多くのPCに既に内在しているMicrosoft 365の可能性を追求することで、ほとんどの開発要望に対応するパフォーマンスが発揮できます。

そのコンサルもパワープラットは行います。

