川辺 なお登壇！N-LaBo「ビューティーワールド ジャパン 福岡」

N-LaBoは、国内最大級のビューティー見本市「ビューティーワールド ジャパン 福岡」および「ビューティーワールドジャパン 東京」にて、代表取締役社長の川辺 なおによる講演を行います。

今回の講演では、全国18店舗を展開するまでの成長の秘訣や、“四方良し”の経営メソッドについて、これまでの実績や体験を交えながら話されます。

■講演について

<テーマ・内容>

「たった10年で全国18店舗の美容鍼灸院へ 成長した秘訣・“四方良し”の経営メソッド」

代表取締役社長の川辺 なおは、長年続いた不眠や肌荒れが「鍼灸」によって改善されたことをきっかけに、美や健康の悩みに対する「駆け込み寺」を目指して2014年に『銀座ハリッチ』を開業。

創業から10年経った現在は、全国に店舗を構え、独自の技術とサービスで年間7万人以上のお客様を迎え入れています。

この講演では、川辺 なおが経営において大切にしてきた“四方良し”(お客様・社会、自分、仲間、会社のすべてにとって良い結果を生む経営)について、それを実現するための取り組みや成功の秘訣を伝えられます。

経営者や業界関係者の方々に、新たな視点やヒントを見つけていただける内容となっています。

■ビューティーワールド ジャパン 開催概要・講演日時

<福岡会場>

会期:2025年2月3日(月)-5日(水)

時間:10:00-17:00(最終日は16:30まで)

会場:マリンメッセ福岡A館

《講演日時》

日時:2025年2月5日(水)10:15〜11:00

場所:メインステージ

<東京会場>

会期:2025年4月28日(月)-30日(水)

時間:10:00-18:00(最終日は16:30まで)

会場:東京ビッグサイト 東1-8ホール

《講演日時》

日時:2025年4月30日(水)13:00〜13:50

場所:エステティックステージ

※講演時間・場所が変更になる可能性があります。

