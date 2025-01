【DEATH NOTE -My Dear Light- POP UP SHOP 愛知会場】開催日:2月7日~2月24日(2月13日は休館日)会場:名古屋PARCO 西館B1F イベントスペース【DEATH NOTE -My Dear Light- POP UP SHOP 東京会場】開催日:3月19~3月30日会場:池袋PARCO 本館B2F イベントスペース

パルコは、大場つぐみ氏、小畑健氏によるマンガ「DEATH NOTE(デスノート)」のメインキャラクターであるミサミサこと「弥 海砂(アマネミサ)」(以下ミサミサ)をフィーチャーした初のPOP UP SHOP「DEATH NOTE -My Dear Light- POP UP SHOP」を、名古屋PARCO(愛知)と池袋PARCO(東京)で巡回開催する。

ショップでは、ミサミサを中心としたPOPUP開催記念オリジナルグッズの販売。また人気のキャラクターと一緒に写真が撮れるフォトスポットを展示。グッズご購入特典としてスペシャルノベルティも用意される。

開催概要

【DEATH NOTE -My Dear Light- POP UP SHOP 愛知会場】

開催日:2月7日~2月24日(2月13日は休館日)

会場:名古屋PARCO 西館B1F イベントスペース

【DEATH NOTE -My Dear Light- POP UP SHOP 東京会場】

開催日:3月19日~3月30日

会場:池袋PARCO 本館B2F イベントスペース

【入場料】

無料

※混雑状況によっては予告なく会場にて整理券を配布する場合がございます。

※各会場の詳細情報は公式HP/SNSにて随時ご案内します。

【購入制限】

オープンパッケージ商品は1人1点まで、ブラインド商品は各種1BOXまで(※単品購入の際はBOX入数が上限)

【スペシャルグッズ】

アクリルアートパネルA 5,500円

アクリルアートパネルB 5,500円

ミニアクリルスタンドMisa & Light collection (全8種) 1パック 990円 / 1BOX 7,920円

アクリルキーホルダーコレクション(全9種) 1パック 770円 / 1BOX 6,930円

マット缶バッジコレクション(全8種) 1パック 550円 / 1BOX 4,400円

イラストカードコレクション(全12種) 1パック550円 / 1BOX 6,600円

アクリルバッグチャーム 1,760円

トートバッグ 4,400円

ポーチ 1,760円

ソックス 880円

TシャツA (XLサイズ) 4,180円

パーカー (XLサイズ) 9,350円

コーチジャケット(Lサイズ) 16,500円

【購入特典】

会場で3,300円以上購入すると、「DEATH NOTE -My Dear Light- POP UP SHOP」オリジナルショッパーがもらえる

※画像はイメージです。

※企画内容・商品の仕様・価格などは予告なく変更になる場合がございます。

※価格はすべて税込価格です。

※1回のご入場につきお1人様1回のお会計となります。

※商品に購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

※品切の商品が再入荷する場合は、各店X(Twitter)にて告知します。

(C) 大場つぐみ・小畑健/集英社