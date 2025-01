約30年で100以上の選挙を統括し、国会にも豊富な人脈を持つ選挙プランナーの永田太郎が政治の深層を語ります。今回は特別編として『国会中央食堂』を取材しました。

【写真】国会中央食堂の人気メニュー

2025年は巳年、蛇は自らの目標に向かって突き進むと言われています。永田町では正月気分も一気に覚める、少数与党ガチンコの第217国会(常会)が1月24日に召集。7月20日と目される参院選まで半年間息もつけぬ、国会議員のセンセイ方の胃袋を満たしている食堂があります。国会開会までの僅かな合間を縫って、特別に食レポさせていただきました。

実は国会の中には国会議員専用食堂『衆議院議員食堂』『参議院議員食堂』や、国会カレーで有名な喫茶『あかね』などバリエーションがあります。

その中でひときわクラシックなたたずまいを誇っているのが、国会中央食堂です。運営はソルト・コンソーシアム株式会社、西麻布(東京都港区)に本社があり、国内外に55店舗を超える飲食店を運営。ブランディングに強みを有しています。

お好み焼きからスタートし、現在はファインダイニング(富裕層向けの高級ダイニング)など得意領域を拡大。施設内食堂の企画運営も受託していく中で2012年6月、国会議事堂の中の社員食堂という大胆な進出を果たしました。

まさに政治ドラマの現場で食事を提供する、そのコンセプトやご苦労など聞いてみました。

ーー異色の食堂をオープンしようと思った理由は何でしょうか?

国会で働く皆様へ美味しいお食事をご提供することで、皆様に良い法案作りをしていただき、その結果良い国家創りの一助になればという想いからです。

ーー今の議事堂が完成したのは戦前の1936年。圧倒的な権威や伝統という本質的な価値を最大化した上で、新たな付加価値を創造していくことへどんな工夫をされましたか?

「綺麗で明るく女性が足を運びやすい」をモットーに、新たな食堂のスタイル作りへと乗り出しました。ヘルシーな鶏スープを中心とした定食メニューを提供し、オープン当時の鳩山由紀夫総理にもご試食いただきました。

また、国会中央食堂のインテリアデザインを手掛けたGLAMOROUS co.,ltd.に取材しました。

ーー内装が重厚なものですが、どんな工夫をされましたか?

日本の「歴史」と「未来」が存在する場が「国会中央食堂」です。日本を代表して世界で活躍する方々が、時には考え、悩み、論じ、リラックスできる交流の場として存分に利用いただくのがコンセプトです。目的に応じたエリアを利用できるようにそれぞれのゾーンに分け、かつフレキシブルに活用できるデザインです。

空間の雰囲気を左右するアイテムが照明です。蛍光色の照明の代わりに、暖色系の光をもたらすオリジナルの照明で、演出効果を出しました。日本の象徴でもある「家紋」をモチーフに装飾し、代々と受け継がれていくもののシンボルとして独特な趣が出ました。

また、壁面には全国各地の風景の写真が額に納められ、四季折々の表情が自然にゲストの目線に入るように配しております。

ーー政治家は体力勝負。ヘルシー路線などメニューや素材で、気を付けている点は何ですか?

もちろん政治家の方もいらっしゃいますが、メインの客層は国会議事堂で働く職員さんたち。定番の定食から週替わりのメニューと、飽きのこない構成を心がけています。ガッツリ系の方にはご飯大盛りを、ヘルシー志向の方にはサラダ大盛りを選べるようにしております。天草大王のガラから取るコラーゲンスープやそのスープをベースに作った本格欧風カレー。他にも人気のチキンカツ、唐揚げなど手仕込みにこだわっております。

ーー昨年の総選挙で誕生した新人代議士は、定数465のうち何と99名。若手国会議員が増える中で、新たなメニューを開発していますか?

議員が代わり新たな客層が生まれた事で、面白い事にメニューの出数に変化が生まれました。新たな客層を呼び込むべく随時メニューを開発し、週替わりメニューとして差し込んでおります。

ーー人気メニューBEST3、定番メニューはどんなものですか?

チキンカツ定食、大王カレー&鶏塩唐揚げ、サバ塩定食です。順序は入れ替わります。週替わり定食は、根強い人気を誇っています。

ーー気になるお値段ですが、高級ランチと思いきや意外な線でした。採算性などのご苦労はありますか?

毎日食べる昼食をなるべくリーズナブルに提供するべく、仕入れの調整、手仕込みにこだわりコストを極力抑えておりました。しかし、さしもの昨今の物価高には、日夜頭を悩ませております。

いわゆる「国会の住人」ですが、国会議員(衆議院議員定数465・参議院議員定数248)だけではなく、多数の職員も働いています。

衆議院事務局職員・参議院事務局職員・衆議院法制局職員・参議院法制局職員・国立国会図書館職員と、特別職の国家公務員が何と約4,000人も勤務しているのです。

他に各メディアの記者らが所狭しと飛び歩く他、これも馴染みがありませんが、霞が関(行政府)の各省庁も永田町(立法府)対策として、国会連絡室を配置しています。

お品書き、メニューの全貌や価格は非公開ですが、人気メニューBEST3(さばの塩焼き定食、チキンカツ定食、大王カレー&鶏塩唐揚げ)を試食。取材に同行したビジネスパーソンたちの感想はというとーー。

「さばの塩焼き定食を迷わず注文、シニアは健康に気を遣うので。他の定食屋でさば塩があれば選びますが、脂が乗ってこんがり焼き上げられ他店との違いにびっくり。メニュー自体は変わり映えしないのに、BEST3入りするのも納得です」(健康作りの社団法人を主宰する80代男性)

「BEST3のチキンカツ定食を食べました。スープの出汁に天草大王が使用されていますが、実はその名にふさわしい日本最大級の地鶏です。かつて一世を風靡するも絶滅した、熊本が誇る幻の地鶏なのです。待望久しく70年振りに復元を成し遂げ、肉質や味わいがとても良いと好評を博しています。チキンカツは厨房で1枚ずつ丁寧にパン粉が付けられ、サクッと揚げた食感で、胸肉を使うことでさっぱりヘルシー。スープもですが一口で味の違いが分かりますね」(飲食店含む複数の会社を経営する40代男性)

「私はBEST3の大王カレー&鶏塩唐揚げ、絶妙のコラボレーションでした。カレーは旨味があふれてスパイシーなので、何がベースのルーなんだろうと思ったら天草大王でした。自家製国会鶏塩唐揚げは、柔かい鶏もも肉が揚げたてで出てきて、サクッと軽い食感でジューシーな仕上がり。さっぱりとして女性に大人気なのもうなずけます。

近年ビジネス界でとみに脚光を浴びるのがパーパス(社会的な志)の設計、ブランド力を高めます。国会議事堂の伝統を感じるエレガントな建築様式の面影を随所に残しながら、モダンで清潔感のある内装に融合しています。働く方々の国家運営に携わる誇りや責任感が、自ずと醸成されるつくり。それに加え国会の中で、あれだけの広い空間は大きな魅力。忙中に閑あり、ソファーでのひと時の安らぎ、これもまたいい仕事を生みますね」(PR会社社長、40代女性)

カレーは世界が注目するグルメガイドにも掲載の“洋食ビストロTOYAMA“遠山忠芳シェフが監修するオリジナル。

天草大王を丹精込めて育てる農家は、驚くなかれ何と7軒。火の国こと熊本から取り寄せたレアものの味わい、まさに王者の風格漂う昼食といえるでしょう。

立法府は国権の最高機関であり、総理大臣やテレビで見るような政治家が足早に行き来しています。世界各地でテロ事件が頻発していることを受け、整然と警備体制が敷かれ、構内への立ち入りは厳禁な場所です。

国会参観は申込手続きを経て衛視の方に案内してもらうことができるのですが、残念ながら食堂に関しては一般利用はできないのです。

「誰でも入れるのなら、間違いなく行列ができる店になっていたでしょうね。ネットでのお店選びが全盛の昨今、そのネットで広報するわけにいかないのが惜しい」(同行したIT会社社長)

この通常国会が夏前に会期末となり、次の臨時国会が9月末に召集されるケースが多い。しかし、その間に国会行事や児童の見学ツアーなどが目白押し。国会議員が選挙区回りに戻っても、国民のため国会職員も国会中央食堂も変わらずに動き続けています。

GLAMOROUS co.,ltd. 代表 森田恭通

2001 年の香港プロジェクトを皮切りに、ニューヨーク、ロンドン、カタール、パリなど海外へも活躍の場を広げ、インテリアに限らず、グラフィックやプロダクトといった幅広い創作活動を行っている。100 年に一度と言われる渋谷再開発である「東急プラザ渋谷」の商環境デザイン、MIYASHITA PARK の「DADAÏ THAI VIETNAMESE DIMSUM」 「NEW LIGHT」、W 大阪「MYDO」のレストランデザインを手掛けた。直近では、国内のまちづくり事業にも積極的に取り組んでいる。またアーティストとしても活動しており、2015 年よりパリでの写真展を継続して開催中。

現在オンラインサロン「森田商考会議所」を開講中。

アワード: Asia Pacific Property Awards, Luxury Lifestyle Awards, DNA Paris Design Awards, MUSE Design Awards, IDA Design Awards, SEGD Global Design Award,

A' Design Award and Competition, Design For Asia Awards, The International Hotel and Property Awards, INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS, THE LONDON LIFESTYLE AWARDS, The Andrew Martin Interior Designers of the Year Awards

など、受賞歴多数。