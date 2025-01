【Japanese Game Centers Guide】1月20日 公開

「Japanese Game Centers Guide」

セガ フェイブは1月20日、訪日外国人旅行者に向けて日本のゲームセンターを紹介するWebサイト「Japanese Game Centers Guide」を公開した。

「Japanese Game Centers Guide」はインバウンド向けゲームセンターガイドとなっており、日本を訪れた観光客に対し、ゲームセンターの概要やラインナップ、さらにはプレイをする際に現金や電子マネーが必要になることやマナーといった内容がまとめられている。

これらの内容に加えて、クレーンゲームでのコツや、両替に関する内容なども記載。こちらのページは日本語だけでなく英語、簡体字、繁体字、韓国語など5言語に対応。イラストや写真も多数盛り込まれた、わかりやすいガイドページになっている。

□「Japanese Game Centers Guide」のページ

多種多様な日本のアーケードゲームをジャンル別に紹介

クレーンゲームのプライズの取り方・コツも

日本のゲームセンターならではのルールやマナーもイラスト付きで紹介している

(C)しげの秀一/講談社

(C) Shuichi Shigeno/KODANSHA All Rights Reserved.

Manufactured and produced by SEGA under license from Kodansha Ltd.

(C)SEGA

All manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game are trademarks

and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved.

The trademarks Porsche, Porsche Crest, Porsche Logotype, Carrera, 911, 718 and Cayman are used under

license of Porsche AG.