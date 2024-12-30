¡Ö»à¤Í¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¶å½Å¿ÆÊý¤«¤éÌµ»ë¤µ¤ì¤¿Äï»Ò¤¬¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È°ãË¡µÊ±ì¡¦°û¼ò¤Î¾ïÂÖ²½¤ò¹ðÇò
¡¡2024Ç¯¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î1Æü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¢Íâ2Æü¤Ë¤Ï±©ÅÄ¤ÇÆü¹Òµ¡¤¬±ê¾å¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔ²º¤ÊÇ¯ÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ËÆüËÜ¤Î2ºî¤¬¼õ¾Þ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï³¤³°¤Î²Æµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë45¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÊÆ¥ê¡¼¥°½é¤Î¡Ö50-50¡×Ã£À®¤È¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¡£¤½¤ó¤Ê2024Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ø½µ´©½÷À¡Ù¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¿º£Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¤À®Ç¯°û¼ò¤Ç¶å½Å¿ÆÊý¤«¤é¡È°úÂà¡É¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿18ºÐ¤ÎÄï»Ò
¡Ö»à¤Í¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡×
¡¡18ºÐ¤ÎÎÏ»Î¤Ë¡¢¤½¤¦Îä¤¿¤¯¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶å½Å¿ÆÊý(¸µÂç´Ø¡¦ÀéÂåÂç³¤)¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2023Ç¯10·î¡¢Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¶å½ÅÉô²°¤ÎÎÏ»Î¡¦ÀéÂå»â»Ò¤¬¡¢°û¿©Å¹¤Ç»Ù±ç¼Ô¤«¤é¤¹¤¹¤á¤é¤ì20ºÐÌ¤Ëþ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º°û¼ò¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·»Äï»Ò¤ÎÀéÂåÅ·ÉÙ¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ù±ç¼Ô¤Î¶¯¤¤¤¹¤¹¤á¤«¤éÃÇ¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Å¹¤òÊÑ¤¨¤Æ¼ò¤ò°û¤ßÂ³¤±¡¢2¿Í¤ÏÄ«Êý¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î½ä¶È²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀéÂå»â»Ò¤ÎÂÎÄ´¤¬°²½¤·¡¢µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×(¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±)
¡¡2022Ç¯4·î¤«¤éÀ®¿ÍÇ¯Îð¤Ï18ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¼ò¤È¥¿¥Ð¥³¤Ï20ºÐ¤«¤é¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï¡¢¶å½Å¿ÆÊý¤È2¿Í¤ÎÎÏ»Î¤Ë¶à¿µ½èÊ¬¤ò²¼¤¹¡£ÀéÂå»â»Ò¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÉÔ¾Í»ö¤«¤éÌó1¤«·î¸å¤Î11·î29Æü¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤ÏÀéÂå»â»Ò¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤âÌäÂê¹ÔÆ°¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î1·ï¤Î¤ß¤Ç°úÂà¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£¤É¤¦¤â¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÊý¤«¤é¡È»à¤Í¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤È¡¢Éô²°¤ÇÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÂå»â»Ò¤Ï¤½¤Î¾õ¶·¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢Éô²°¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÌµÍý¤Ë°û¼ò¤ò¤¹¤¹¤á¤¿»Ù±ç¼Ô¤â°¤¤¤¬¡¢¶å½Å¿ÆÊý¤ÎÂÐ±þ¤¬ÆÃ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¼«¿È¤âÁêËÐ¤Ç¡È¹¹À¸¡É¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¶å½Å¿ÆÊý
¡Ö¥¥Á¥ó¤ÈÏÃ¤·¤ÆÈ¿¾Ê¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤ò¡¢Ìµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¿ÆÊý¤Îºß¤êÊý¤È¤·¤ÆÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤Î15ºÐ¤ÇÉô²°Æþ¤ê¤·¤¿ÀéÂå»â»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶å½Å¿ÆÊý¤Ï¿ÆÂå¤ï¤ê¡£°ã¤¦»ØÆ³¤ÎÊýË¡¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¶å½Å¿ÆÊý¤â³Ñ³¦Æþ¤ê¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢Ë½ÁöÂ²¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ï¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¡£¼«¿È¤âÁêËÐ¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¹¹À¸¡É¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ì¤½Ï¤ÊÎÏ»Î¤Î²á¤Á¤òÀµ¤¹¤³¤È¤â¡¢¿ÆÊý¤Î¡È»Å»ö¡É¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸«¼Î¤Æ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¶å½ÅÉô²°¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤Ï¡¢Èý¤ò¤Ò¤½¤á¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÉô²°¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ëµÊÃãÅ¹¤Ç¤Ï¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÎÏ»Î¤¬¤è¤¯¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀéÂå»â»Ò¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÎÏ»Î¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¼ç¤Ïµ¤¤ò»È¤¤¡¢ÎÏ»Î¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤Æ³°¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ãË¡µÊ±ì¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡µÊÃãÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë½÷ÀµÒ¤â¡¢¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÎÏ»Î¤Ï¼ç¤Ë¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤ÇµÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤ëÎÏ»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅ¹¼ç¤ÏÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°û¼òÁûÆ°¸å¡¢Å¹¼ç¤Ï¡ÈÎÏ»Î¤¿¤Á¤ò´Å¤ä¤«¤·¤¹¤®¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÅ¹¼ç¤âÅ¹¼ç¤À¤¬¡¢¶å½Å¿ÆÊý¤ÏÄï»Ò¤Î¡È»ØÆ³¡É¤òÊü´þ¤·¤¿¤¦¤¨¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎµÊ±ì¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤é¡È´ÆÆÄÂÕËý¡É°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡2023Ç¯12·î²¼½Ü¡¢½µ´©½÷À¤Ï¼«Âð¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¶å½Å¿ÆÊý¤òÄ¾·â¤·¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¿ÆÊý¤Ï¡ÖÀéÂå»â»Ò¤¬Â¾¤ÎÄï»Ò¤Ë¶¯Í×¡×
¨¡¶å½ÅÉô²°¤Ë¤¤¤ë20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÎÏ»Î¤¬µÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤Î¶å½Å¿ÆÊý¤Ï¡¢µ¼Ô¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤âÂ¤ò»ß¤á¤º¤ËÊâ¤Â³¤±¤ë¡£
¨¡µÊÃãÅ¹¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë¡¢ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿ÀéÂå»â»Ò¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ì¤À®Ç¯¤ÎÎÏ»Î¤¬µÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
¡Ö°¤¤¤±¤É¡¢²¶¤Ë±£¤ì¤Æ¥«¥²¤ÇµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤ÎµÊÃãÅ¹¤ÎÂ¸ºß¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÂå»â»Ò¤¬¤Û¤«¤Î»Ò¤Ë¡Ê¥¿¥Ð¥³¤ò¡Ë¶¯Í×¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î?¡¡¥¦¥Á¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈµÊ±ì½ê¤¬¤¢¤ë¤·¡¢20ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ï¤½¤³¤ÇµÛ¤¦¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡µÊÃãÅ¹¥µ¥¤¥É¤âÎÏ»Î¤Î°ãË¡µÊ±ì¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÎÏ»Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¶¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡¶å½Å¿ÆÊý¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤À¤¬¡¢½µ´©½÷À¤Ï¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ú¸À¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÎÏ»Î¤â¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÆÊý¤Ï¡ÈÉô²°¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤±¤É³°¤Ç¤ÏµÛ¤¦¤Ê¤è¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÆÊý¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤À¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£²¿¤è¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê°Û¾ï¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¥¥Á¥Ã¤È»ØÆ³¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Äï»Ò¤¿¤Á¤ò´ÉÍý¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×(¶å½ÅÉô²°¤Î´Ø·¸¼Ô)
¡¡°ãË¡µÊ±ì¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤éÂçÌäÂê¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿´ÆÆÄÂÕËý¤Ï¡¢ÀéÂå»â»Ò¤Î°úÂà¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£µ¼Ô¤¬¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶å½Å¿ÆÊý¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡ÖÀéÂå»â»Ò¤Ë¡È»à¤Í¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¡È¡Ê°û¼ò¤Ç¡Ë»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¥Ð¥«ÌîÏº¡É¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÀéÂå»â»Ò¤¬Éô²°¤ò¼¤á¤¿¤¤¸ý¼Â¤Ë¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
ÀéÂå»â»ÒËÜ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹°û¼ò»ö·ï¤Î¿¿¼Â
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ÆÊý¤Ë¡È¤½¤Î¤Þ¤Þ»à¤Í¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½ä¶ÈÀè¤«¤éÅìµþ¤ÎÉô²°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ºòÇ¯¤Î10·î18Æü¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÀéÂåÅ·ÉÙ¤µ¤ó¤È3¿Í¤À¤±¤Ç¿ÆÊý¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢¿ÆÊý¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢1Ç¯´Ö¤Î³°½Ð¶Ø»ß¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¾ì½ê¤´¤È¤Ë¤â¤é¤¨¤ë¼êÅö¤â1Ç¯´Ö¤ÏË×¼ý¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡È»à¤Í¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¡¢¤â¤¦¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀéÂå»â»Ò¤À¡£¤Ê¤¼°û¼ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤ª¼ò¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¿»Ù±ç¼Ô¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Å·ÉÙ¤µ¤ó¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î·»Äï»Ò¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤éÌÌ»Ò¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È°û¤á¡¢°û¤á¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×(ÀéÂå»â»Ò¡¢°Ê²¼Æ±)
¡¡20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç°û¼ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¸À¸ìÆ»ÃÇ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤¬¡È¶¯Í×¡É¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥é¥ë¤òµ¿¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1¿Í¤Î¼ã¼Ô¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¸¤ï¤»¤¿¡£
¿ÆÊý¤ä¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¡¢Éô²°¤«¤éÌµ»ë¤µ¤ì¤¿
¡Ö10·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤ËÀâÌÀ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¨²ñ¤ÎÈ¬³Ñ¿®Ë§Íý»öÄ¹¤â¡È´èÄ¥¤í¤¦¡É¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î·Î¸Å¤Ç¤Ï¶å½Å¿ÆÊý¤Ë¡ÈÏÓÎ©¤Æ¤ÎÂÎÀª¤Ç30Ê¬¤¤¤í¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤«¤é¤¤¤Ã¤µ¤¤À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤Ë¤â¼Õºá¤ò¤·¤¿¤é¡È¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Éô²°¤ÎÎÏ»Î¤¿¤Á¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£10·î21Æü¤Ï¡¢·Î¸Å¤Ç¿ÆÊý¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡Èº£¸å¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·Î¸Å¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤éÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤ÏÌµÍý¤À¡É¤È»×¤¤¡¢Éô²°¤ò½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥Ð¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÆÊý¤Ë¤Ï¡È¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÇØ¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¤¾¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¶å½Å¿ÆÊý¤Ïµ¼Ô¤Ë¡¢
¡Ö1%¤â±³¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¿¿¼Â¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¡£