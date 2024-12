セレーナ・ゴメスが、左手の薬指に指輪をはめた写真をInstagramに投稿し、交際している音楽プロデューサーのベニー・ブランコと婚約したことを発表した。投稿には、もちろんファンも、セレーナの親友であるテイラー・スウィフトからも祝福のコメントが書き込まれた。歌手兼女優のセレーナ・ゴメス(32)が、交際中の音楽プロデューサー、ベニー・ブランコ(36)と婚約した。

セレーナは現地時間12月11日、左手の薬指に大きなダイヤモンドの指輪をはめた自身の写真をInstagramに公開し、「永遠が今から始まる」と言葉を添えた。この投稿に、婚約者となったベニーが「あれ、待って。彼女は僕の奥さんだよ」とコメントを残し、仲睦まじいやりとりを見せた。さらに、親友のテイラー・スウィフトも「私がフラワーガール(結婚式のバージンロードで花嫁の前を歩いて花びらをまく役目)をやるわ」とコメントを残している。セレーナと言えば、歌手ジャスティン・ビーバーと長年にわたって破局と復縁を繰り返していたが、2018年に完全に破局。セレーナはその後、特に目立った恋愛報道はなかったが、昨年12月にInstagramで音楽プロデューサーのベニーと交際していることを明らかにした。セレーナとベニーは2015年に楽曲『Same Old Love』でコラボしており、長い間友人関係にあったが、2023年に交際に発展し、当時のセレーナは「すでに交際して半年になる」と明かしていた。またセレーナは今年9月、米誌『Vanity Fair』のインタビューに応じ、医学的な問題で妊娠するのが難しいことを公表した。その際に、「代理母出産や養子縁組をしてくれる素晴らしい人たちがいることは大きな可能性がある」と話すなど、子どもを持ちたいという気持ちについても触れていた。セレーナとベニーの婚約には、ファンからも祝福の声が多く寄せられている。「セレーナがやっと素敵な相手を見つけることができて嬉しい。絶対に幸せになってね!」「ベニーはとても優しそうだし、セレーナのことを大事にしてくれているのが伝わるから応援している。おめでとう!」「指輪も素敵なデザインね。セレーナが誰かのものになってしまうのは寂しいけど、祝福するわ! おめでとう、セレーナ!」画像は『Selena Gomez Instagram「Thank you for sharing your life with me today and everyday」「forever begins now..」』より(TechinsightJapan編集部 Tina)