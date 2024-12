女優ミーガン・フォックスが、婚約者でラッパーのマシン・ガン・ケリーと破局したことを複数のメディアに報じられた。ミーガンは、マシン・ガン・ケリーがスマホで女性とやりとりしているのを見つけ、破局に至ったという。ある関係者は、「ミーガンはマシン・ガン・ケリーに愛想が尽きた」と話している。ミーガン・フォックス(38)は、2020年に映画で共演したことをきっかけにマシン・ガン・ケリー(34)と交際を始め、2022年1月に婚約した。その後、破局した2人だが復縁しており、現地時間11月11日にミーガンはマシン・ガン・ケリーとの子どもを妊娠していることを自身のInstagramで公表した。

その妊娠発表からわずか数週間後に、2人が再び破局したと複数のメディアが伝えている。報道によると、感謝祭(サンクスギビングデー)にあたる11月下旬の週末、ミーガンとマシン・ガン・ケリーはスキーリゾートとして知られるコロラド州のベイルで一緒に過ごしていた。しかし、マシン・ガン・ケリーがスマホで他の女性とメッセージのやりとりをしていたことをミーガンが発見し、破局に至ったという。これまでにも復縁したことがある2人だが、関係者は「もう復縁はない」として、英メディア『Daily Mail Online』に以下のように語った。「ミーガンは、完全に関係が終わったと思っています。もうマシン・ガン・ケリーの行動や態度に愛想が尽きたようです。」「ミーガンが妊娠した時、マシン・ガン・ケリーは『もう彼女は離れていかない。2人は運命で結ばれている』と思ったようですが、そうはなりませんでした。今のミーガンにとって一番大事なのはこれから生まれてくる子で、彼女は一人で育てていくつもりです。」「ミーガンはマシン・ガン・ケリーと過去に破局して復縁しましたが、もうそれはないでしょうね。」2人の破局については、ネット上で驚きの声や「やっぱり」といった感想が上がっている。「マシン・ガン・ケリーって中身が子どもすぎる。60歳くらいにならないと大人になれないのでは?」「いずれこうなることは分かっていたはず。ミーガンも、マシン・ガン・ケリーが適切なパートナーではないと気づくのが遅かったわね。」「みんなが『高校生のような恋愛をしている』って話していたけど、大人になれない人の恋愛を見るのは痛々しい。」2人は11月末から会っていないようだが、現時点では破局について正式なコメントを出していない。画像2枚目は『Megan Fox Instagram「nothing is ever really lost. welcome back」』より(TechinsightJapan編集部 Tina)