今月もWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。

2024 年 12 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center

https://msrc.microsoft.com/blog/2024/12/202412-security-update/

◆Windows 11 v24H2、v23H2、v22H2

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

v24H2 KB5048667

v24H2 HotPatch KB5048794

v23H2、v22H2 KB5048685

◆Windows 10 v22H2

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

KB5048652

◆Windows Server 2025 (Server Core installationを含む)

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

KB5048794

◆Windows Server 2022,23H2 (Server Core installationを含む)

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2022 KB5048654

Windows Server 2022 HotPatch KB5048800

Windows Server 23H2 KB5048653

◆Windows Server 2019 、2016 (Server Core installation を含む)

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019、KB5048661

Windows Server 2016、KB5048671

◆Remote Desktop Client

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/windows-server/remote/remote-desktop-services/

◆Microsoft Office

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates

◆Microsoft SharePoint

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates

◆System Center

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

特権の昇格

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/system-center

なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間の2025年1月15日(水)に提供予定です。