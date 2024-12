『名探偵コナン・ワールド』USJで2025年1月31日から開催！ 劇場版最新作『名探偵コナン 隻眼の残像』の内容と連動

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、2025年1月31日から6月30日までの期間に『 名探偵コナン ・ワールド』を開催することを発表した。このイベントは、日本の人気アニメ「 名探偵コナン 」をテーマにした特別な体験を提供するもので、劇場版最新作「 名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」の公開に合わせた内容となっている。 名探偵コナン ・ザ・エスケープ 〜残像の序幕(プロローグ)〜』では、毛利小五郎、安室透、妃英理といった人気キャラクターたちが登場する。ゲストは密室からの脱出を目指し、ウォークスルー型の謎解き体験を楽しむことができる。自らの足と頭脳を駆使して手がかりを探し出し、事件解決に挑むこのアトラクションは、圧倒的なクオリティを誇り、特にド迫力のアクションシーンは大いに期待される。ゲストは、名探偵たちとのコミュニケーションを楽しみながら、真犯人を追い詰めるという“極限推理”の体験ができる。これは、劇場版の前日譚となる完全オリジナルストーリーで、ファンにとってはたまらない内容となっている。さらに、もう一つのアトラクション『 名探偵コナン ×ストーリー・ライド 〜標的の絶叫(スリル)車両(コースター)〜』では、コナンと平次の名コンビが登場する。ゲストは、ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドでの爽快なコースターに乗り、「究極のピンチ」に挑むストーリーを体験することができる。平次と和葉の恋模様にも絡んだ内容が展開され、胸が高鳴る瞬間を楽しめる。また、レストラン「タイニー・ブロッサム」では、エンターテイメント・レストラン形式のアトラクションも用意されている。ここでは、小五郎がテレビ番組の収録を行い、安室が危機を察知するというシーンが展開される。お忍びで来店予定の有名人の宝石が狙われているという噂が立ち、ゲストは食事を楽しみながら謎を解くことに挑む。このイベントは、毎回約80分の入替制となる予定だ。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、これらのアトラクションを通じて、ファンに“超リアル”な「 名探偵コナン 」の世界を体験してもらうことを目指している。特に、圧巻の臨場感と驚愕の体験ができることが期待されており、訪れる人々にとって忘れられない思い出となることだろう。【『 名探偵コナン ・ワールド』開催概要】 名探偵コナン ・ザ・エスケープ 〜残像の序幕(プロローグ)〜』■ 期間:2025年1月31日(金)〜 2025年6月30日(月)■ 場所:ステージ 18■ アトラクション形式:リアル脱出ゲーム 名探偵コナン ×ストーリー・ライド 〜標的の絶叫車両(スリルコースター)〜』■ 期間:2025年1月31日(金)〜 2025年6月30日(月)※1■ 場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド■ アトラクション形式:ストーリー・ライド※『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜』では体験できません※1 メンテナンスのため、2025年2月5日(水)〜2月24日(月)の期間、休止いたします 名探偵コナン ・ミステリー・レストラン』■ 開催期間:2025年1月31 日(金)〜 2025年6月1日(日)※開催期間が変更になる場合があります■ 開催場所:ロンバーズ・ランディング■ アトラクション形式:エンターテイメント・レストラン■ 所要時間:各回約 80 分、入替制書・紫舟(C)東野圭吾/集英社原作/青山剛昌「 名探偵コナン 」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)(C) 2025 青山剛昌/ 名探偵コナン 製作委員会(C) SCRAPHARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.