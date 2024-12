12月5日で1歳を迎える男の子が約1か月前、新調した眼鏡を使い初めて周りの世界をハッキリと見ることができ、その瞬間を捉えた動画が反響を呼んでいる。母親が「人々に喜び、幸せ、前向きさを届けている」と語る動画の背景を、米ニュースメディア『Fox News』などが伝えた。米ニューヨーク州に住むステファニー・マッツォーネ=マイヤーさん(Stephanie Mazzone-Meyer)は昨年12月5日、約3週間早く次男リアム・フレデリック君(Liam Frederick)を出産した。

ステファニーさんは妊娠時、超音波検査で胎児の異常が指摘されており、リアム君は誕生後3週間、新生児集中治療室に入院して検査を受けていた。目の検査もその一環で、検眼医から「少しだけ遠視があるが、心配する必要はない」と言われたものの、数か月後の検査では一転し、眼鏡がすぐに必要だと診断された。そんなリアム君が、新しく作った眼鏡をかけた瞬間の様子が11月7日、SNSに投稿されて反響を呼び、12月2日時点で、Instagramでの再生回数が3990万回、TikTokでは7560万回を記録した。動画では、眼鏡店のカウンターに座ったリアム君のすぐ隣に父親が、向かい側にはステファニーさんがいると思われ、リアム君は当初、青い縁の眼鏡をかけられるのを嫌がっている様子だった。ところが、眼鏡がぴったりとフィットした途端、目の前に広がる光景に驚いた様子で、目をぱっちりと開けて微笑んだ。そしてゆっくりと周囲を見渡し、再び笑顔を見せた。この動画には、「なんて貴重な瞬間だ」「「彼の世界が広がる様子が手に取るように分かる」「なんてキュートなの!」「職場で泣いてしまったわ」「最高の動画!」といったコメントが寄せられた。ステファニーさんによると、リアム君は健康上の問題を抱えており、その原因はまだ分かっていない。それでもステファニーさんは「あの子が眼鏡をかけた瞬間を捉えることができて、とても嬉しく思います。この動画は、多くの人に喜びや幸せ、そして前向きに生きる素晴らしさを届けています。そして多くの人々の冷たかった心を温かくしているのです」と述べ、以下のように続けた。「リアムはもともと、よく笑う子でした。でも、新調した眼鏡をかけるようになってからというもの、私たちだけでなく、世界が見えるようになりました。そしてこれまで以上に笑顔を見せるようになり、いろいろなものを手に取って遊ぶようになったのです。新しい眼鏡のお陰で、息子はまるで別人のように変わりました。」「私の願いは、リアムが毎日私たちに喜びを与えてくれるように、多くの人々にもその喜びを届けることです。リアムは誕生してからの短い間に多くの困難に直面してきましたが、それでもあのように満面の笑みを見せてくれるのですから…。」画像は『Steph Mazzone-Meyer TikTok「Liam’s new spec’s Part2!」「New glasses, who dis?」』『Steph Mazzone-Meyer Instagram「Fallin’ in love with Liam」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)