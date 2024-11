◆THE LAST ROCKSTARS、MIYAVIの脱退発表

◆THE LAST ROCKSTARS、2022年に結成

【モデルプレス=2024/11/12】X JAPANの YOSHIKI 、L'Arc〜en〜CielのHYDE、X JAPAN・LUNA SEAの SUGIZO 、ギタリストのMIYAVIによるスーパーバンド・THE LAST ROCKSTARSが、日本時間11月11日午後11時11分、2ndシングル「PSYCHO LOVE」のフルバージョンMVを公開。あわせて、MIYAVIが脱退することを発表した。公開されたMVは、ファンが待ち望んでいたフルバージョンとなっており、バンドの圧倒的なエネルギーとダイナミックなパフォーマンスが詰まった映像となっている。MV公開と同時に、ギタリスト・MIYAVIが脱退することを発表。今後 YOSHIKI とMIYAVIがコラボレーションするプロジェクトは進行中だという。THE LAST ROCKSTARSは、2022年に YOSHIKI 、HYDE、 SUGIZO 、MIYAVIの4人で結成されたスーパーバンド。デビューシングル「THE LAST ROCKSTARS (Paris Mix)」のリリース後、「NHK紅白歌合戦」に出演、さらに日米でのデビューツアーを成功させ、国内外で圧倒的な注目を集めてきた。

YOSHIKI 、HYDE、 SUGIZO の3人によって制作された新曲「MASTERY」は、世界トップクラスの人気を誇る格闘ゲーム「鉄拳」シリーズ最新作「鉄拳8」の全世界イメージソングに採用されることとなった。2024年8月にサウジアラビアで開催された「Esports World Cup 2024」で初公開され「鉄拳8」とのコラボレーション映像は世界中で大きな話題となった。リーダーの YOSHIKI は、先日3度目の頸椎手術を終え、現在ロサンゼルスで医師団の指導のもとリハビリに専念している。前回2度目の手術後は、日常生活を犠牲すること覚悟の上でドラムパフォーマンスを続けていたが、今回は回復を優先させるため、当面の間はドラムパフォーマンスも禁止されている。また今後の状況次第では、一切ドラムを叩けなくなる恐れも示唆されている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】