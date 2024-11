11月25日19時より放送される『CDTVライブ!ライブ!』(TBS系)の出演アーティスト第1弾が発表された。

今回発表されたのは、Hey! Say! JUMP、いきものがかり、緑黄色社会、Little Glee Monster、timelesz、アイナ・ジ・エンドの6組。

Hey! Say! JUMPは、ニューアルバムのリード曲「Donkey Gongs」をフルサイズテレビ初披露。ダンスで魅せるグルーヴィーなステージをパフォーマンスする。

また、いきものがかりは2人が織りなすメロディと爽快感が重なり合った新曲「ドラマティックおいでよ」、緑黄色社会は映画『六人の嘘つきな大学生』のために書き下ろした楽曲「馬鹿の一つ覚え」、Little Glee Monsterは、6人のハーモニーを存分に盛り込んだ新曲「Break out of your bubble」、timeleszはメンバー全員でアイデアを出し合い制作を行った、3人体制では最初で最後のシングル曲「because」をそれぞれフルサイズテレビ初歌唱する。

さらに、アイナ・ジ・エンドは、彼女の楽曲では珍しい明るくポップなダンスナンバーとなる新曲「Poppin' Run」をフルサイズで披露。なお、さらなる出演アーティストと披露曲は近日発表予定とのこと。

