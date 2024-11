F1やボクシングなどのスポーツの結果から「ビットコインは来月いくらになっているか?」「2024年の最高興行収入を記録する映画は?」「2024年に来るハリケーンの数は?」といった話題まで、「Polymarket」では何でも賭けの対象になります。2024年アメリカ大統領選挙では投票日だけで2億9400万ドル(約450億円)が動いて各国の規制当局の注目を集めており、フランスでは賭博規制庁(Autorité de régulation des jeux:ANJ)が国内からのアクセスを禁止する方針だと報じられています。

Polymarketは仮想通貨を用いた賭博プラットフォームで、2024年アメリカ大統領選挙は投票日だけで2億9400万ドル、全体だと37億ドル(約5670億円)が動いたとのこと。仮想通貨取引の追跡・分析を行っているChainalysisによると、「Fredi999」というユーザーは11個のアカウントを使って、合計8500万ドル(約130億円)を稼いだと見積もられているそうです。フランスではスポーツ賭博や賭けポーカーなどは認められていますがオンライン賭博は厳しく規制されており、新たな賭博サイトを運営する際にはANJの事前承認が必要となります。Comment sont contrôlés les jeux et paris en ligne ? | Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et Ministère chargé du Budget et des Comptes publicshttps://www.economie.gouv.fr/cedef/jeux-et-paris-ligneニュースサイト・The Big Whaleによると、ANJに近い関係者は「仮想通貨を用いていても、Polymarketが行っているのはオンライン賭博であり、フランスでは違法です」とコメントしたとのこと。特に、フランスで1900万ドル(約290億円)稼いだユーザーがいたことがANJの注意を引いたとみられています。ANJの広報担当者はニュースサイト・Bloombergの取材に対し、「Polymarketの存在は確認しており、その運用体制や、フランスの賭博法を順守しているかについて調査を行っています」と返答したとのこと。なお、Polymarketはアメリカではすでに国内からのアクセスを禁止されていますが、アカウント作成にあたって身分証明書を必要としないため、仮想通貨ウォレットさえ複数用意できれば別アカウントが作れるほか、VPNを用いて利用しているユーザーが数多くいるとみられています。このため、フランスでアクセス禁止措置が執られたとしても同様の抜け穴が利用されることが指摘されています。