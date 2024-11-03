SixTONES森本慎太郎登場シーンも！横浜流星主演映画『正体』新規場面写真一挙解禁

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■横浜流星演じる、殺人事件の容疑者・鏑木慶一の無実を信じる者と、彼を執拗に追う刑事の姿を捉えた緊迫感溢れる場面写真

日本中を震撼させた殺人事件の容疑者――。映画『正体』より、彼の無実を信じる者と、彼を執拗に追う刑事の姿を捉えた新場面写真が一挙解禁された。

このたび解禁となったのは、日本中を震撼させた殺人事件の容疑者として逮捕され、死刑判決を受けるも逃亡する指名手配犯・鏑木慶一（横浜流星）と、鏑木が間一髪の逃亡を繰り返す343日間の中で鏑木と出会い、彼を無実だと信じる3人、そして彼を追う刑事の緊張感走る場面写真。

焦り逃げ惑い、刃物を両手で構え必死に目で訴えかける鏑木慶一（横浜流星）。

「那須」と名乗る鏑木と出会い、指名手配犯だと気づくも彼の無罪を信じ神妙な表情を浮かべる沙耶香（吉岡里帆）。

「ベンゾー」として大阪の工事現場で働くうちに、鏑木と親しい友人となるも、指名手配中の容疑者と特徴が合致するベンゾーを疑う和也（森本慎太郎）。

「桜井」として介護施設で働く鏑木に恋心を募らせ、食事を共にする舞（山田杏奈）。

さらに、刑事・又貫（山田孝之）が、容姿を変え逃亡を続ける鏑木の捜査資料を見つめ、足跡に考えを巡らせる姿や、鏑木に拳銃を突きつけて対峙する場面といった、壮絶なサスペンスドラマを予感させる内容となっている。

極上の逃亡サスペンスエンタテイメント『正体』は、11月29日に全国公開。

映画情報

『正体』

11月29日（金）全国公開

原作：染井為人『正体』（光文社文庫）

出演：横浜流星

吉岡里帆 森本慎太郎 山田杏奈

前田公輝 田島亮 遠藤雄弥 宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記）森田甘路

西田尚美 山中崇 宇野祥平 駿河太郎 ／ 木野花 田中哲司 原日出子 松重豊

山田孝之

監督：藤井道人

脚本：小寺和久、藤井道人

配給：松竹

(C)2024 映画「正体」製作委員会

映画『正体』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/shotai-movie/