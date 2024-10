最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

2025年5月2日から4日までの3日間、インテックス大阪にて「大阪コミックコンベンション 2025」が開催されることが決定しました!

大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2025

開催期間:2025年5月2日(金)

開催時間:※開催時間は変更となる可能性があります

・2025年5月2日(金)11:00~19:00

・2025年5月3日(土・祝)10:00~19:00

・2025年5月4日(日・祝)10:00~18:00

会場:インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102)

主催:株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会

2016年の第1回から毎年関東圏にて開催されていた東京コミコンが、2023年5月「大阪コミコン2023」として大阪に初上陸。

会期中はマッツ・ミケルセン氏、オーランド・ブルーム氏、ミリー・ボビー・ブラウン氏、マイケル・ルーカー氏など総勢8名の豪華セレブが駆けつけました。

さらに映画で使用されたプロップ(小道具)の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場などを設け、3日間合計で51,675人ものファンが来場しました。

2024年に開催された「大阪コミコン2024」では、ジェイソン・モモア氏やトム・ヒドルストン氏、ノーマン・リーダス氏をはじめ、総勢11名もの来日セレブゲストが来場。

第1回目を上回る61,000人以上のコミコンファンが駆けつけ、イベントは大盛況の中幕を閉じました。

そんな大熱狂に包まれた「大阪コミコン」待望の第3回目の開催が決定!

会場となるインテックス大阪にて、各種展示やハリウッドスターら海外セレブたちとの撮影会&サイン会など、様々なイベントが予定されています。

※写真は「大阪コミコン 2024」の様子

コミコンの“顔”メインビジュアルコンテストが開催決定

大阪コミコン 2024 メインビジュアル

東京コミコン・大阪コミコンにて大好評のメインビジュアルコンテストを「大阪コミコン2025」でももちろん開催。

その年のコミコンの象徴と言っても過言ではないメインビジュアルを決めるこのコンテストは、プロ・アマを問わず、どなたでも参加可能です。

「大阪コミコン2024」では、有名ミュージシャンの PV やグッズ用イラストをはじめ、雑誌や書籍の表紙や記事カットイラスト、企業広告やキャラクター制作、映像用イラストなど幅広い分野で活躍する日本のアーティスト平戸三平(ひらどさんぺい)氏の作品がグランプリを受賞。

ポスターやパンフレットをはじめ様々な場面で会場内を彩りました。

また、平戸三平氏は大阪コミコン開催当日もイベントに参加。

会場内にてファンとの交流を行い、来場者の方からも人気を博しました。

メインビジュアルコンテスト募集要項

応募期間:2024年10月29日(火)〜2025年1月31日(金)23:59まで

応募資格:プロ・アマを問わずどなたでも応募可。(但し、未成年者は保護者の承諾を要す)

応募方法:公式ホームページの応募フォームにて応募。

【作品サイズ】A1サイズ:縦(594mm×841mm)/解像度350dpi/CMYK

【提出方法】〈データ提出〉ZIP圧縮にてギガファイル便等のアップロードサービスを利用し、アップロード時のリンクを応募フォーム内に記載下さい。

※作品の応募につきましては、データ提出のみでの受付となります。手書き等の実物での作成の場合は、作品を撮影しデータにて送信ください

結果発表:2025年2月中旬頃予定

※実行委員会による厳選な審査後、公式サイトにて発表。入選者にはメールが届きます

賞品:

・グランプリ(1名) 大阪コミコン2025 アーティストアレイ1ブース

・準グランプリ(1名) 大阪コミコン2025 3DAY PASS(ペア)

・優秀賞(最大10名) 大阪コミコン2025 一般入場チケット(ペア)

注意事項:

・提出される作品は、他社の既存キャラクターを使用していない、作者自身のオリジナル作品で提出ください。

・作品内に大阪コミコンのロゴが入った状態、またはロゴのスペースを空けて製作ください。

・作品を提出された時点で、グランプリ作品・準グランプリ作品・優秀賞作品の権利譲渡に関して、同意したこととみなされます。

・作品には、任意の場所に大阪コミコンのロゴを入れる場合があります。

・グランプリ作品は公式サイト、パンフレット、コミコンでの販売物、冊子、SNS等で使用されます。

・準グランプリ作品・優秀賞作品は当サイト、パンフレット、コミコンでの販売物等で使用される可能性があります。

・コンテスト受賞者への特典の権利は本人のみ有効で、譲渡は禁止となります。

・特典の仕様は予告なく変わる可能性があります。

・コンテストの権利・特典のインターネットオークション等による転売行為は禁止となります。

応募フォーム:https://osakacomiccon.jp/keyvisual

主催:大阪コミックコンベンション実行委員会

今回実施されるメインビジュアルコンテストに応募された全作品は「大阪コミコン2025」の会場内で展示予定のほか、見事グランプリに選ばれた作品は、WEB、パンフレットの表紙、会場内ボード、コミコングッズなどで使用予定。

そして副賞として、作品の展示・販売を行うアーティストアレイコーナーでの出展ブース(1ブース)が提供されます。

アーティストアレイコーナーは、マーベル・コミックスや DCコミックスなどのアメリカン・コミックスで活躍中のアーティストやクリエイターも毎年参加している、大人気のコーナーとなっています。

各種展示やハリウッドスターら海外セレブたちとの撮影会&サイン会など、様々なイベントが予定されている人気企画。

インテックス大阪にて2025年5月2日にて3日間にわたり開催される「大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2025」の紹介でした!

