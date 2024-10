中島健人、timeleszメンバーは“応援し合う存在”として交流「ポジティブに話す機会がありました」

10月17日、フジテレビ系『めざましテレビ』に、中島健人がVTR出演した。

番組では今回、今年3月にグループを卒業し、12月25日に1stアルバム『N/bias(ノンバイアス)』でソロデビューが決定した中島にインタビューを実施。この中で、“どんなアーティスト像を目指して活動していきたいか?”と聞かれた中島は、「僕が1番テーマにしてるワードなんですけど、やはりその、ノンバイアス(偏見にとらわれない)」と発言。

続けて、「もちろんBorn to be IDLE(生まれながらのアイドル)だから。Born to be IDLEっていうのは変わらないから、ちゃんと大切にしつつ、自分に向けられている偏見だったりとか評価だったりとか、そういうのを一度取っ払って」「中島健人、人間としての殻を破っていく」と、アルバムのタイトルにもなっているワードについてコメントした。

また、共に活動していたtimelesz(菊池風磨・佐藤勝利・松島聡)のメンバーについては、「お互いの現状の活動について、ポジティブに話す機会がありました」「応援し合う。転換点を迎えるにあたって、今後もお互い刺激を与え続けようっていうふうには思います」と話していた。