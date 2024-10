Pixelスマホ・タブレットにAndroid 15の正式版が提供開始!新機能「October Pixel Drop」や2024年10月分セキュリティパッチも案内

既報通り、Googleが開発しているスマートフォン(スマホ)やタブレットなど向けプラットフォーム「Android」の最新バージョン「Android 15(開発コード名:VanillaIceCream)」( http://android.com/15 )の正式版を2024年9月3日(火)にリリースしています。まずはAOSP(Android Open Source Project)におけるソースコードやSDKが公開され、同社が展開する「Pixel」ブランドのスマートフォン(スマホ)およびタブレットには数週間以内にAndroid 15へのOSバージョンアップが提供されるとしていました。

What’s included

The October 2024 update includes bug fixes and improvements for Pixel users - see below for details.



Battery & Charging

- Fix for issue occasionally causing device to reboot*[2]

- General improvements for charging and battery usage*[3]



Biometrics

- Fix for issue in face unlock stability in certain conditions*[8]



Bluetooth

- Fix for issue occasionally preventing connection with certain Bluetooth devices or accessories*[7]



Camera

- General improvements for camera stability under certain conditions*[7]



Display & Graphics

- Fix for issue with gray shade in inner display screen under certain conditions*[10]

- General improvements for stability or performance with certain system apps*[7]

- General improvements to display stability*[9]



Framework

- Fix for issue occasionally preventing apps to access media files*[7]



System

- Fix for system stability and performance in certain conditions*[1]



Telephony

- Fix for Adaptive Connectivity Services stability and performance in certain conditions*[6]

- General improvements for network connection stability and performance in certain conditions*[5,9]



User Interface

- Fix for issue causing incorrect Android icons are displayed in certain conditions*[1]

- Fix for issue with Assistant launch animation on the lock screen*[7]

- Fix for issue with home button stops responding in certain conditions*[3]

- Fix for issue with incoming call notifications in certain conditions*[3]

- Fix for issue with layouts and animations during transitions in certain conditions*[7]

- Fix for performance and stability improvements in certain UI transitions and animations*[3]

- General improvements for performance and stability in certain UI transitions and animations*[1]



Device Applicability

Fixes are available for all supported Pixel devices unless otherwise indicated below. Some fixes may be carrier/region specific.



*[1] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

*[2] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a

*[3] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL

*[4] Pixel 8, Pixel 8 Pro

*[5] Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a

*[6] Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL

*[7] Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

*[8] Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel Tablet

*[9] Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL

*[10] Pixel 9 Pro Fold

そうした中で同社は15日(現地時間)、Pixelブランドのスマホやタブレットに対してAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2024年10月15日(火)に提供開始したと案内しています。すでにネットワーク経由によるソフトウェア更新(OTA)が配信開始されているほか、ファクトリーイメージも公開されています。対象機種は「Pixel 6」および「Pixel 6 Pro」、「Pixel 6a」、「Pixel 7」、「Pixel 7 Pro」、「Pixel 7a」、「Pixel 8」、「Pixel 8 Pro」、「Pixel 8a」、「Pixel 9」、「Pixel 9 Pro」、「Pixel 9 Pro XL」、「Pixel Fold」、「Pixel 9 Pro Fold」、「Pixel Tablet」の15機種です。これらの機種では無料でAndroid 15にアップグレードでき、更新後のビルド番号は日本を含むグルーバル向けのすべての機種が「AP3A.241005.015」で、Google Fi向けのみがすべての機種でブランチされていて「AP3A.241005.015.A2」となっています。なお、このPixel向けのAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新にはAndroidセキュリティーパッチレベルの2024年10月分への更新も含まれているほか、新たに新機能「Pixel Feature Drop」の2024年秋分「October Pixel Drop」も発表されており、かなり多くの新機能追加や機能改善、不具合修正も含まれているということです。その他、同社ではAndroidやPixel、Android Automotive OS、WearOSの2024年10月分のセキュリティパッチレベルも公開しています。更新中Android 15はGoogleが開発するスマホやタブレットなど向けプラットフォームの最新バージョンで、最近の流れである生産性の向上に役立つプラットフォームを構築するための取り組みを継続すると同時に最も多様な製品上で優れたメディア体験を生み出すほか、バッテリーへの影響を最小限に抑え、アプリのパフォーマンスを最大化してスムーズに動作するようにし、利用者のプライバシーやセキュリティーを保護するための新機能を提供するということです。これにより、Androidを搭載することによってハイエンドなカメラ機能や強力なGPU、鮮やかなディスプレイ、AI処理などのプレミアムなハードウェアをアプリで活用できるようになり、折りたたみ式や反転式などのスマホやタブレットなどの大画面製品の需要は増え続けており、これらの価値の高い製品をより消費者に届ける機会が生まれるようになるとのこと。またAndroidではアプリがAIの最新技術を活用できるようにするためのツールとライブラリーの提供にも取り組んでいるとしています。なお、Androidでは年に1回のOSバージョンアップではなく、Google Playやセキュリティーアップデート、各アプリなどによって常に新しい機能やアップデートがリリースされることによって常に改善されており、今年はすでに「かこって検索」やAI機能「Gemini」との新しい対話方法など、Android搭載製品に役立つ新しいAI機能のアップデートをリリースしています。そして今回、まずはPixelスマホ・タブレットにAndroid 15の正式版が提供開始され、Android 15ではさらに多くのアップデートが提供されます。なお、新機能について以下の通り。<盗難検知機能>新しい盗難検知ロック1AI を活用してデータを安全に保ちます。誰かがスマートフォンを奪い、走ったり、自転車に乗ったり、車で逃げようとしていることをスマートフォンが感知すると、自動的にデバイスがロックされます。また、リモート ロックを使用すると、電話番号と簡単なセキュリティ チェックを使用して、どのデバイスからでもデバイスをすばやくロックできます。これらの機能は、Android 10 以降のほとんどのデバイスで利用できるようになりました。Android 15 では、窃盗犯がパスワードを推測したり機密情報にアクセスしたりするのを防ぐための保護機能がさらに強化されています。たとえば、SIM の取り外しや「デバイスを探す」の無効化など、窃盗犯が狙う設定に認証要件を追加し、アプリや設定の試行が複数回失敗したことを検知するとデバイスをロックダウンします。これらのアップデートにより、窃盗犯が盗んだデバイスをリセットして販売することが難しくなり、盗難を未然に防ぐことができます。新しい盗難防止機能の詳細については、Google オンライン セキュリティ ブログ( https://security.googleblog.com/2024/10/android-theft-protection.html )をご覧ください。<機密性の高いアプリを非表示>Android 15 のプライベート スペースは、スマートフォンのデジタル金庫のような役割を果たします。ソーシャル アプリ、デート アプリ、銀行アプリなどの機密性の高いアプリを整理するために、別のプライベート スペースを作成できます。プライベート スペースがロックされていると、アプリは他のユーザーから実質的に見えなくなり、アプリ リスト、最近使用したアプリの表示、通知、設定にも表示されなくなります。プライベート スペースにアクセスするには、アプリを安全に保ち、詮索好きな目から守るための追加の認証レイヤーが必要です。さらにプライバシーを強化するために、スマートフォンでプライベート スペースの存在を非表示にすることもできます。<フォルダブルスマホやタブレット向け新機能>Android 15 の新機能により、メールを書いたり、ドキュメントでブレインストーミングしたりするなど、作業に役立つアプリに簡単にアクセスできるようになります。折りたたみ式デバイスやタブレットでは、タスクバーを画面に簡単にピン留めしたり、ピン留めを解除したりできるようになりました。これにより、レイアウトをカスタマイズし、Google フォトや Gmail などのお気に入りのアプリを手の届くところに置いておけるため、アクセスが速くなり、生産性が向上します。アプリのペアリングにより、マルチタスクを簡単に実行できるクイック ショートカットが提供されます。たとえば、Google ドライブと Gmail を同時に開いて、ファイルを簡単にドラッグ アンド ドロップできます。また、最も頻繁に使用するアプリの組み合わせを保存して、折りたたみ式デバイスやタブレットに 1 つのアプリ アイコンとして表示することもできます。タップするだけで、分割画面ですばやく取り出して、すばやくアクセスできます。<その他>・低光量ブーストとアプリ内カメラコントロールが、暗い場所でもより適切に機能するようになりました。また、サードパーティ製アプリでは、より正確なフラッシュコントロールなど、カメラコントロールが強化されています。・キャリアのメッセージング アプリは、衛星接続を使用して、モバイル接続や Wi-Fi 接続なしでメッセージを送受信できます。・認証にパスキーを使用するアプリでは、1 回のタップでログインできます。<Androidセキュリティアップデート>Pixelシリーズにはセキュリティーパッチや不具合を修正するソフトウェア更新が毎月提供されており、2024月10分のセキュリティーパッチはCVEに登録されている分では以下の表の通りで、Android向けではCriticalが2個、Highが26個、重大度なしが2個の合計30個、Pixel向けではCriticalが5個、Highが6個、Moderateが18個の合計29個、Android Automotive向けおよびWear OS向けではCVEに登録されている脆弱性は含まれていません。その他、セキュリティー更新以外のPixelシリーズにおける更新内容は以下の通り。

記事執筆:memn0ck

