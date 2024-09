東京ディズニーシーから「ダッフィー&フレンズ」の寒い冬にうれしいあったかアイテムが登場!

今回は、「ダッフィー」と「リーナ・ベル」デザインのパーカーを紹介します☆

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」パーカー

価格:6,900円

発売日:2024年10月3日(木)

サイズ:S、M、L

販売店舗

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「マクダックス・デパートメントストア」

など

※東京ディズニーシー®へご入園された方のみご購入いただけます

※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります※状況により販売店舗が変更になる場合があります。詳しくは東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

「ダッフィー」パーカー

「ダッフィー」デザインのパーカー。

茶色のふわもこ生地で温かい肌触りです。

フロントには「ダッフィー」のお顔を大きくデザイン。

ハンドウォーマーポケット(マフポケット)もついていて、温かく過ごせそうです。

フードにはかわいい耳付き。

かぶれば「ダッフィー」気分で楽しめます。

バックには「ミッキーマウス」のマークも☆

「リーナ・ベル」パーカー

2024年は「リーナ・ベル」のパーカーも販売。

かわいいピンク色のふわもこパーカー。

フードにはかわいいお耳とお鼻飾りがついています。

耳付きパーカーで「ダッフィー」&「リーナ・ベル」気分!

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」パーカーの紹介でした。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

©Disney

