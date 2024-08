私書箱から荷物を盗まれた女性が、落とし物トラッカーの「 AirTag 」を使って犯人を追跡することに成功しました。犯人は他にも十数人から荷物を盗んでいた疑いがかけられています。Mail Theft Suspect Apprehended Using AirTag - Santa Barbara County Sheriff's Officehttps://www.sbsheriff.org/mail-theft-suspect-apprehended-using-airtag/

警察に現場に急行してもらったところ、車ないですねーとのことで私も行きました。



airtagだけ投げ捨てられてました/(^o^)\ https://t.co/f12RIRzuq9 pic.twitter.com/VeLzfIVXpX— しおいぬ社長@不動産会社経営・不動産投資・こじ🐶かつ (@a2YBqUFUndNlqjN) August 26, 2024

California woman fed up with stolen mail sends Apple AirTag to herself to catch thief - Business News - Castanet.nethttps://www.castanet.net/news/Business/503429/California-woman-fed-up-with-stolen-mail-sends-Apple- AirTag -to-herself-to-catch-thief保安官事務所の発表によると、犯人の追跡に成功したのは カリフォルニア 州に住むとある女性でした。この女性は以前郵便局の私書箱から荷物を盗まれたため、 AirTag を入れた荷物を自分宛に郵送するというアイデアを考案。実行に移した結果、狙い通りその荷物も盗まれたといいます。女性は保安官事務所に通報し、保安官が AirTag の情報を基に犯人の居場所を特定。郵便局から約26km離れた地点に居た27歳の女と37歳の男を逮捕しました。2人は AirTag 入りの荷物のほか、さらに十数人の被害者から盗んだと思われる品物を所持していることがわかりました。2人は、詐欺目的の小切手所持や クレジットカード 窃盗 、共謀などの容疑で刑務所に収監されました。保安官事務所は、郵便物 窃盗 の被害者が自分で容疑者に連絡を取ろうとせず、 警察 当局に連絡したことを称賛しました。このように、 AirTag は持ち物の捜索に便利で、これまでにもロストバゲージを解決したり、 窃盗 団の居場所を特定したりすることに成功したなどのニュースが報じられています。1万5000点・78億円相当の工具を AirTag を使って 窃盗 団から取り返すことに成功 - GIGAZINEただし、 AirTag ストーカー 行為を防止するための機能が搭載されているため、犯人が身近に知らない AirTag が存在することに気づく可能性もあります。日本では、自動車に隠していた AirTag 盗難 後に投げ捨てられてしまったという報告もありました。