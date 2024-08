実写シリーズ「ONE PIECE」シーズン2より、“冬島”ドラム島でのエピソードにて新登場となるDr.くれは、Dr.ヒルルク役のキャストが解禁となった。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン1:独占配信中、シーズン2:近日独占配信/(c)尾田栄一郎/集英社

Dr.くれはを演じるのは、1987年の映画『星に願いを』、1988年の『情熱の代償』等に出演し、ドラマ「サンズ・オブ・アナーキー」や映画『ピッチ・パーフェクト2』など長きにわたり活躍する熟練者、ケイティ・セイガルに決定。

Dr.ヒルルクを演じるのは、『ジュラシック・パークⅢ』などへの出演で知られ、近年も『トランボ ハリウッドに最も嫌われた男』、『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』といった数々の映画やドラマに出演する大ベテラン、マーク・ハレリック。シーズン2で、あの人気エピソードがどう描かれるのか。

なお新キャストの解禁は、8月22日~23日の夜22時にも予定。3夜連続でのキャスト方法発表に引き続き注目だ。

世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。予測不能な冒険の中で、ルフィ(イニャキ・ゴドイ)はゾロ(新田真剣佑)、ナミ(エミリー・ラッド)、ウソップ(ジェイコブ・ロメロ)、サンジ(タズ・スカイラー)ら信頼できる仲間たちと出会っていく。シーズン2では、海賊の勲章とも言える賞金首になったルフィと仲間たちがそれぞれの夢を掲げ、“偉大なる航路(グランドライン)”に踏み出していく。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン1は独占配信中。シーズン2は近日独占配信。

