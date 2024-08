サンリオのキャラクタールーム「ハローキティルーム」が 祇園祭で有名な八坂神社から徒歩すぐに構える、京都市の宿泊施設「RESI STAY YASAKA」に誕生♪ キティらしいキュートなカラーリングとデザインのルームでは、なんとキティちゃんが和装でお出迎えしてくれるよ!サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と京都市東山区の宿泊施設「RESI STAY YASAKA」がコラボレーション決定! 2024年9月3日(火)より「ハローキティルーム」がオープンする。

コラボルームは十二単姿のかるた姫が手合わせする京都・八坂神社の新春の風物詩「かるた始め式」をモチーフにしたオリジナルデザインのハローキティルームとなっており、十二単でおめかししたハローキティがお出迎え。お部屋の内装は可愛らしいはんなりピンクを基調としており、壁紙には、うららかな春の日を思わせる桜の花。平安時代のお姫様になったハローキティのビジュアルは可愛すぎ! これはキティファン必見かも。また、こだわりの文様が随所に散りばめられており、壁紙やクッション、ベッドスローには、平安時代以降の貴族階級で用いられた伝統的な「有職(ゆうそく)文様」にハローキティのお顔やリボンを織り交ぜたオリジナルデザインの文様が施されている。日本の伝統美とハローキティのかわいさが共演する、特別なデザインを満喫できちゃいます。ご宿泊者様限定でのオリジナルグッズもご用意。ハローキティルームにご宿泊者されたお客様には十二単衣のキティとオリジナルデザインの文様がデザインされたトートバッグ、マスコットキーホルダー、フェイスタオル、ミネラルウォーター、歯ブラシなどがプレゼントされる。「ハローキティルーム」のご予約は2024年8月24日(土)から「RESI STAY ハローキティルーム」のサイトにて受け付け開始!京都ならではの可愛く雅やかなお部屋で、特別な寛ぎの時間をお過ごしくださいませ。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653475