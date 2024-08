“SM初”イギリスのボーイズグループDEAR ALICE、5人のメンバーを公開！平均年齢は21歳

SMエンターテインメント(以下、SM)がイギリスで初めて披露するボーイズグループが公開された。SMとKakaoエンターテインメントの北米統合法人、イギリスのエンターテインメント企業であるMOON&BACK(以下、M&B)がタッグを組んでローンチしたイギリスのボーイズグループDEAR ALICEは、1日午前(現地時間)、ロンドンのソーホーホテル(Soho Hotel)で記者懇談会を開催した。

8月中にBBC OneとBBC iPlayerを通じて放送されるDEAR ALICEがデビューするまでの成長過程が盛り込まれた6部作TVシリーズ「Made in Korea: The K-Pop Experience」の一部と、パフォーマンス映像が公開されたことを始め、DEAR ALICEというグループ名と5人のメンバーが初公開され、現場に参加したイギリスを代表する通信会社The Press Association、イギリス最大のタブロイド紙The Sun、Metroなど、主要メディアの注目を集めた。この日、初公開となったDEAR ALICEは5人組で、ブレイズ・ヌーン(Blaise Noon、19歳)、デクスター・グリーンウッド(Dexter Greenwood、22歳)、ジェームズ・シャープ(James Sharp、23歳)、オリバー・クイン(Oliver Quinn、20歳)、リース・カーター(Reese Carter、20歳)で構成されている。DEAR ALICEの末っ子メンバーであるブレイズ・ヌーンはロンドン出身で、芸術専門学校であるブリットスクール(BRITschool)で演技、歌、ダンスを学んだ。デクスター・グリーンウッドもロンドン出身で、3年間D&B Academy of Performing Artsでミュージカル演劇(Musical Theatre)を学び、学位を取った才媛だ。ジェームズ・シャープはハダースフィールド(Huddersfield)出身で、コンテンツクリエイターとして活躍し、オリバー・クインはサンダーランド(Sunderland)出身で、幼い頃合唱団員として活動した。また、ウィルトシャー(Wiltshire)出身のリース・カーターはクルーズでの公演に出演していた経歴がある。デクスター・グリーンウッドは記者懇談会で「SMでのトレーニングは、僕たち皆にとって途方もない旅程だった」とし「SMの役職員と韓国の関係者から驚くべきサポートを受けて新しい経験ができ、このような過程を通じて、素晴らしいテレビ番組と僕たちのグループの誕生が可能になった」と明かした。さらに、彼は韓国について「韓国は本当に素敵だった。韓国文化に深くはまっており、皆がとても寛大かつ親切で、本当に第2の故郷のように感じられた」と伝えた。リース・カーターは「昨年に韓国を訪問したし、クルーズでダンサーとして働きながら色んな都市を訪問したが、このような経験を通じて、K-POP産業が大きなインフラを備えていることに気づいた。どこへ行っても、K-POPの影響を感じることができた」とK-POPに対する驚きを表した。DEAR ALICEの最年長メンバーであるジェームズ・シャープは「おばがK-POPの熱烈なファンで、実際にファンページを運営しており、僕に多くの情報をくれた」とし「僕が一番好きなグループはRIIZEだ。本当にすごいグループだと思う」と言及すると、他のメンバーも「ジェームズはRIIZEの大ファンだ」と認め、現場に参加していた取材陣の笑いを誘った。TVシリーズ「Made in Korea: The K-Pop Experience」には、DEAR ALICEが100日間ソウルに滞在しながら、SMでK-POPのトレーニングを受ける過程と、ミュージシャンとして成長する姿が収められており、イギリスの視聴者にK-POPと韓国をさらに身近に感じてもらえる機会にもなると見られる。DEAR ALICEは8月中にBBCを通じて放送されるシリーズ「Made in Korea: The K-Pop Experience」を皮切りに、本格的な活動を開始する。イギリスはもちろん、グローバル音楽市場を舞台に活発な活動を繰り広げる予定だ。