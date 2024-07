「Build Up」から誕生したB․D․U、8月4日に初の単独ファンミーティングをソウルで開催！

実力派ボーカルドル(ボーカル+アイドル)B․D․Uが、ファンと特別な時間を持つ。彼らは8月4日、ソウル・ノドゥル島ライブハウスで、初の単独ファンミーティング「2024 B.D.U FIRST THE MEETING」を開催する。B․D․Uは、Mnetのサバイバル番組「Build Up : VOCAL BOY GROUP SURVIVAL」(以下、「Build Up」)から誕生したプロジェクトグループだ。6月に1stミニアルバム「Wishpool」を発売して正式デビューし、今回の初めてのファンミーティングを通じて、ファンと交流する時間を持つ。

ファンミーティングでB.D.Uは、「Wishpool」のタイトル曲「My One」をはじめ、収録曲のステージを初めて披露し、「Build Up」出演当時に話題になった競演曲とカバー曲のステージまで様々なステージを繰り広げる。この他にも、様々なトークやゲームなど、楽しさを倍増させる様々なコーナーで、楽しいチームワークとトークを披露する予定だ。単独ファンミーティングの後、B.D.Uはデビュー後初のワールドツアー「Tour for Wishpool:flash & light」でグローバルな活動を続けていく。8月から10月まで約2ヶ月間、アメリカ、カナダ、南米、ヨーロッパなど世界各地を回り、世界のファンと会う。8月16日のニュージャージーを皮切りにシカゴ、アトランタ、ダラス、ミネアポリス、デンバー、サンフランシスコ、ロサンゼルス、カナダ、ペルー、コロンビア、ブラジル、チリ、エクアドル、メキシコ、ドイツ、オランダ、ポーランド、フランス、イギリス、スペイン、イタリアまで計24都市を訪れる。さらに、日本およびアジアでも公演を開催する予定だ。