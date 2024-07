ENHYPEN、2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」がオリコン週間アルバムランキング1位を獲得！

ENHYPENの最新アルバムが、日本でも大ヒットを記録した。7月23日、オリコンが発表した最新ランキング(7月29日付/集計期間:7月15〜21日)によると、ENHYPENの2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」が週間アルバムランキングで1位を記録した。オリコンは「『ROMANCE : UNTOLD』が日本で、発売初週に28.9万枚売れた」とし「これは彼らの日本1stアルバム『定め』で記録した23.3万枚を越えてENHYPENの自己最高記録を更新した」と明らかにした。

これでENHYPENは、オリコン週間アルバムランキングで通算8度目の1位を記録。特に、韓国アルバムである「ROMANCE : UNTOLD」が日本で発表されたアルバムの販売量(発売初週基準)を越えた点が際立っている。ENHYPENは連日、“キャリアハイ”を達成している。「ROMANCE : UNTOLD」は初動販売量(発売後一週間アルバム販売量)234万4,749枚を記録し、一気にダブルミリオンセラーの仲間入りを果たし、米「ビルボード200」(7月27日付)で2位にチャートインした。ENHYPENは来月10日、日本最大級の音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」に出演し、同月24日から9月1日まで愛知と宮城でワールドツアーの日本公演「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN」を開催する。