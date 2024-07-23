NCT WISH、初のアジアツアーが決定！日本では6都市で12公演を開催
SMエンターテインメントに所属する6人組ボーイズグループNCT WISHの自身初となる、アジアツアーの開催が決定。
SMエンターテインメント初のプレデビューリアリティ番組「NCT Universe : LASTART」から誕生したNCT WISH。“NCT NEW TEAM（仮）”としてプレデビュー期間に、全国9都市を回る「NCT Universe : LASTART PRE-DEBUT TOUR」を開催したが、2024年2月にNCT WISHとしてグローバルデビューしてからは初のツアーとなる。
この「NCT WISH 2024 ASIA TOUR in JAPAN（仮）」は、7月22日に東京・お台場にて行われた「お台場冒険王2024〜人気者にアイ♡LAND〜 めざましライブ」内にて、サプライズで発表された。
今回開催が決定した「NCT WISH 2024 ASIA TOUR in JAPAN（仮）」は、11月3日（日）の石川県を皮切りに、12月13日（月）の愛知県での公演まで、全国6都市12公演開催される。
■公演情報
SMエンターテインメント初のプレデビューリアリティ番組「NCT Universe : LASTART」から誕生したNCT WISH。“NCT NEW TEAM（仮）”としてプレデビュー期間に、全国9都市を回る「NCT Universe : LASTART PRE-DEBUT TOUR」を開催したが、2024年2月にNCT WISHとしてグローバルデビューしてからは初のツアーとなる。
今回開催が決定した「NCT WISH 2024 ASIA TOUR in JAPAN（仮）」は、11月3日（日）の石川県を皮切りに、12月13日（月）の愛知県での公演まで、全国6都市12公演開催される。
■公演情報
「NCT WISH 2024 ASIA TOUR in JAPAN（仮）」
【公演日程】
・石川公演（本多の森北電ホール）
2024年11月3日（日）
OPEN 17:00 / START 18:00
2024年11月4日（月・祝）
OPEN 15:00 / START 16:00
・京都公演（ロームシアター京都）
2024年11月9日（土）
OPEN 16:00 / START 17:00
2024年11月10日（日）
OPEN 15:00 / START 16:00
・神奈川公演（パシフィコ横浜国立大ホール）
2024年11月27日（水）
OPEN 17:30 / START 18:30
2024年11月28日（木）
OPEN 17:30 / START 18:30
・兵庫公演（あましんアルカイックホール）
2024年11月30日（土）
OPEN 16:30 / START 17:30
2024年12月1日（日）
OPEN 16:30 / START 17:30
・福岡公演（福岡サンパレス ホテル＆ホール）
2024年12月6日（金）
OPEN 17:30 / START 18:30
2024年12月7日（土）
OPEN 15:00 / START 16:00
・愛知公演（Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール）
2024年12月12日（木）
OPEN 17:30 / START 18:30
2024年12月13日（金）
OPEN 17:30 / START 18:30
【チケット料金】
全席指定：￥12,800（税込）
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■関連リンク
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