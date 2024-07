NCT WISH、初のアジアツアーが決定！日本では6都市で12公演を開催

SMエンターテインメントに所属する6人組ボーイズグループNCT WISHの自身初となる、アジアツアーの開催が決定。SMエンターテインメント初のプレデビューリアリティ番組「NCT Universe : LASTART」から誕生したNCT WISH。“NCT NEW TEAM(仮)”としてプレデビュー期間に、全国9都市を回る「NCT Universe : LASTART PRE-DEBUT TOUR」を開催したが、2024年2月にNCT WISHとしてグローバルデビューしてからは初のツアーとなる。

この「NCT WISH 2024 ASIA TOUR in JAPAN(仮)」は、7月22日に東京・お台場にて行われた「お台場冒険王2024〜人気者にアイ♡LAND〜 めざましライブ」内にて、サプライズで発表された。今回開催が決定した「NCT WISH 2024 ASIA TOUR in JAPAN(仮)」は、11月3日(日)の石川県を皮切りに、12月13日(月)の愛知県での公演まで、全国6都市12公演開催される。

■公演情報

「NCT WISH 2024 ASIA TOUR in JAPAN(仮)」

【公演日程】

・石川公演(本多の森北電ホール)

2024年11月3日(日)

OPEN 17:00 / START 18:00



2024年11月4日(月・祝)

OPEN 15:00 / START 16:00



・京都公演(ロームシアター京都)

2024年11月9日(土)

OPEN 16:00 / START 17:00



2024年11月10日(日)

OPEN 15:00 / START 16:00



・神奈川公演(パシフィコ横浜国立大ホール)

2024年11月27日(水)

OPEN 17:30 / START 18:30



2024年11月28日(木)

OPEN 17:30 / START 18:30



・兵庫公演(あましんアルカイックホール)

2024年11月30日(土)

OPEN 16:30 / START 17:30



2024年12月1日(日)

OPEN 16:30 / START 17:30



・福岡公演(福岡サンパレス ホテル&ホール)

2024年12月6日(金)

OPEN 17:30 / START 18:30



2024年12月7日(土)

OPEN 15:00 / START 16:00



・愛知公演(Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール)

2024年12月12日(木)

OPEN 17:30 / START 18:30



2024年12月13日(金)

OPEN 17:30 / START 18:30



【チケット料金】

全席指定:¥12,800(税込)

チケットのお申し込み詳細はこちら



NCT公式サイト