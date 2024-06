東京ディズニーシー®8つ目のテーマポート「ファンタジースプリングス」、が6月6日(木)ついにグランドオープン!

それをお祝いするオープニングセレモニーが開催されました☆

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」オープニングセレモニー

開催日:2024年6月6日

「ファンタジースプリングス」は、ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』を題材とした3つのエリアと、「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」からなり、“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”をテーマとした、世界で唯一のテーマポートです。

グランドオープンを前にセレモニーが行われ、株式会社オリエンタルランド代表取締役取締役会議長加賀見俊夫さん、同代表取締役会長(兼)CEO郄野由美子さん、同代表取締役社長(兼)COO吉田謙次さん、ウォルト・ディズニー・カンパニーCEOボブ・アイガー氏、ディズニー・エクスペリエンスチェアマンジョシュ・ダマーロ氏が登壇し、ゲストをはじめとする皆さまへ感謝の思いを伝え、「ファンタジースプリングス」の開業を宣言しました。

セレモニーには、東京ディズニーリゾート®オフィシャルパークファンクラブ「ファンダフル・ディズニー」会員の中から抽選で選ばれた50組100名が参加し、ミッキーマウスとミニーマウスのほか、アナ、エルサ(『アナと雪の女王』より)、ラプンツェル、フリン・ライダー(『塔の上のラプンツェル』より)、ピーターパン、ウェンディ(『ピーター・パン』より)もお祝いに駆けつけ、華やかな幕開けとなりました。

セレモニー後、ファンタジースプリングスのオープンを楽しみにされていたゲストと同じくらい、ゲストをお迎えすることを心待ちにしていたキャストたちが旗を振りながらお出迎え(ウェルカムグリーティング)を実施しました。

入場したゲストはキャラクターをかたどった岩や、映画の世界が再現された圧倒的な空間に歓声を上げ、写真撮影をしたり、アトラクション乗車を楽しんだりメニューをほお張ったりと、映画の世界に入り込んだかのような体験を満喫されている様子で、「ファンタジースプリングス」は多くの笑顔に溢れていました。

2019年5月の工事開始から約5年。総投資額約3,200億円をかけ、2001年の東京ディズニーシー開業以来最大となる総開発面積約140,000m²の開発を経て誕生した「ファンタジースプリングス」により、東京ディズニーシーに新たな魅力が加わりました。

※「ファンタジースプリングス」へのご入場および「ファンタジースプリングス」内の対象アトラクションのご利用には、対象アトラクションの「スタンバイパス」(無料)または「ディズニー・プレミアアクセス」(有料)の取得が必要です。

詳細は以下よりご確認ください。(https://www.tokyodisneyresort.jp/special/fantasysprings/admission_method/)

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 3つのエリアのキャラが集合!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」オープニングセレモニー appeared first on Dtimes.