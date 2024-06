大ヒット公開中の映画より、主演アニャ・テイラー=ジョイの魅力を監督&キャストが語り尽くす特別映像が公開された。

大熱狂を巻き起こしている『マッドマックス:フュリオサ』では、アニャ・テイラー=ジョイが前作『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015)でフュリオサを演じたシャーリーズ・セロンから役を継承。劇中では、熱演を見せている。今回公開された映像では、そんなアニャがどれほど“フュリオサ“を体現しているかをキャスト&スタッフが熱弁している。

宿敵ディメンタス将軍役のクリス・ヘムズワースは「アニャは燃えたぎるような怒りを秘めている真のフュリオサです。彼女は情熱と深みを作品にもたらしてくれました」と、アニャこそが演じるにふさわしかったと大絶賛。『マッドマックス』の“創造神”ジョージ・ミラー監督は、「アニャは凶暴さを体現して想像を超えてくれました。フュリオサは聡明で毅然としている必要がありますが、アニャは適任で本作の核となりました」と熱弁している。

映像の中では、アニャがミラー監督から演技の指示や話し合いをしている場面も映され、共にフュリオサ像を作り上げてきたことが分かる。

アニャ自身も「すべての力を注いでフュリオサになりきっていました。刺激的な役を演じて、新しい世界が開けました。フュリオサを怒らせたら終わりです」と、完璧に役と一体化していたと言及。その役作りには『マッドマックス』を生み出したミラー監督本人を唸らせるほど。アニャは伝説を更新し、新たなフュリオサとして世界中から賞賛の嵐を受けている。

映画史上観たこともないスケールのアクション、スピード、そしてMAD(怒り)全開のフュリオサの活躍を、ぜひ映画館で目に焼き付けて欲しい。



また、映画公開を記念して限定開催されていた特別展示イベント「マッドワールドV8展」で設置された展示物が、新宿ピカデリーのロビーに2024年6月7日(金)~20日(木)限定で再登場する。ウォーボーイズの大型フォトスポットと、『北斗の拳』作者・原哲夫、『LUPIN THE IIIRD』を手掛けたアニメ監督・小池健、「Ado」のイメージディレクターを務めたイラストレーターORIHARAによるコラボイラストも展示される 。

『マッドマックス:フュリオサ』は公開中。

The post first appeared on .