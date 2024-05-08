Mrs. GREEN APPLE若井『有吉ゼミ』“激辛グルメ”チャレンジを振り返る「途中から俺の顔色が…（笑）」
Mrs. GREEN APPLE若井滉斗
――4月22日（月）に放送されたバラエティ番組「有吉ゼミ」（日本テレビ系）でデカ盛りグルメに挑戦した藤澤に続いて、若井が5月6日（月・振休）「有吉ゼミ」に出演。番組内で“激辛グルメ”に挑戦しました。
このあと７時〜 #有吉ゼミ https://twitter.com/hashtag/%E6%9C%89%E5%90%89%E3%82%BC%E3%83%9F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw✨— 有吉ゼミ【日本テレビ公式】毎週月曜よる7時！ (@ariyoshiseminar) May 6, 2024 https://twitter.com/ariyoshiseminar/status/1787406951284101447?ref_src=twsrc%5Etfw
☀️デカ盛りグルメ#Novelbright https://twitter.com/hashtag/Novelbright?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #竹中雄大 https://twitter.com/hashtag/%E7%AB%B9%E4%B8%AD%E9%9B%84%E5%A4%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#超能力戦士ドリアン https://twitter.com/hashtag/%E8%B6%85%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%88%A6%E5%A3%AB%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw おーちくん
元日本代表⚾️ #成瀬善久 https://twitter.com/hashtag/%E6%88%90%E7%80%AC%E5%96%84%E4%B9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw に #超特急 https://twitter.com/hashtag/%E8%B6%85%E7%89%B9%E6%80%A5?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw マサヒロ🤎
☀️激辛には🍏#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #若井滉斗 https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
サッカー #鄭大世 https://twitter.com/hashtag/%E9%84%AD%E5%A4%A7%E4%B8%96?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw も一緒に「私は最強〜！」
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大森：先ほど「有吉ゼミ」に出演されていましたよね！
若井：……していました！
大森：おいっ！ (激辛チャレンジ）失敗じゃねぇかっ！ ミセスの看板を背負って2人とも（失敗）。
藤澤：そうだよ！ なにやってくれてんだよ!!
大森：お前もだよ（笑）！ 2人とも「Mrs. GREEN APPLEです！」って言ってよぉ……なんてことだよぉ。
若井：でもさ、（収録を）観たでしょ？
大森：観た。（あれは）無理。
若井：途中から俺の顔色がなくなったの、見たでしょ（笑）。
大森：そうそう。顔色が“薄くなっていた”とかではなく、なくなっていた（笑）。
若井：（辛さが）「ボールに画鋲貼り付けて胃のなかでゴロゴロした」っていうの、本当の感覚だから！ いや〜、でもダメでしたね！ なんでだろう！
大森：すごいお腹痛くなったんだもんね（笑）？
若井：人生で一番お腹が痛かった！ 気を失いかけてた！
大森：よく頑張ったね（笑）。そう考えると、芸人の方たちとかああいう番組に出られる方たちって本当にすごいですよね！ じゃあ、若井さん再挑戦ということで。
若井：えっ……。
番組では他にも、メンバーが近況を語り合ったり、リスナーからのメッセージを紹介したりする場面もありました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
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5月6日放送分より（radiko.jpのタイムフリー） http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113
聴取期限 2024年5月14日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/