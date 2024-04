ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「絶叫調!〜人生には思いっきり叫ぶ日が必要だ。〜」をテーマに、パークのライド・アトラクションの魅力や「超! ハッピーアワー」を楽しめる期間限定プログラムを、2024年5月7日(火)より開催!

開催にあわせ、2024年4月26日(金)より、タレントの山之内すずさんが出演する“絶叫調”プログラムのTVCMが公開されました。

山之内すずさんが、“超元気”な表情で“絶叫調”プログラムを満喫する様子を映したTVCMを紹介していきます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「絶叫調!〜人生には思いっきり叫ぶ日が必要だ。〜」TVCM

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

放送予定日・エリア:

・全国エリア:2024年5月5日(日)、19日(日)

・関西、中部エリア:2024年5月6日(月)〜

・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト:2024年4月26日(金)10:00〜

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年5月7日(火)より「絶叫調!〜人生には思いっきり叫ぶ日が必要だ。〜」をテーマに、パークのライド・アトラクションの魅力や「超! ハッピーアワー」を楽しめる期間限定プログラムを開催!

本プログラムの開催にあわせて、2024年4月26日(金)より、タレントの山之内すずさんが出演する“絶叫調”プログラムのTVCMが公開されました。

TVCMは、「ゴールデンウィーク終わりました。夢も希望もなくなりましたぁ…。」と気分が下がりまくった山之内すずさんの様子から始まります。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「USJ!」と閃いた山之内すずさんは、仲良し3人組でパークに飛び込み、ジュラシック・パークの『ザ・フライング・ダイナソー』、『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』など、パークが誇る極限スリルのライド・アトラクションで叫び、

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「超! ハッピーアワー」を実施している華やかなレストランで、おいしいフード&ドリンクを食べて飲んで“超元気”をフルチャージ!

一日中ありえないほど、はしゃいで“叫んで”、ココロもカラダも“絶好調”になった山之内すずさんの、“絶叫調!”プログラムを楽しむ様子が映し出されています。

山之内すずさんからのスペシャル・メッセージ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのTVCM初出演について

関西人としてものすごく誇りに思います!

実際にアトラクションを体験しているシーンも撮っているんですけど、これもまた初体験で!

皆さんと一緒に協力しながら楽しく撮影できました。

表情だったりいろいろと挑戦しているので、そういうところも注目して見ていただけたらいいなと思います。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの思い出は

本当に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンって行くだけで元気になれる場所、行くとパワーがもらえる、そんな場所だなと思ってます。

中学生・高校生の頃は“年パス”で通っていましたし、朝の開園前から並んで行くこともあれば、学校帰りにダッシュで夜だけ楽しみに行ってた時もあれば、いろんな楽しみ方をしてました!

私はライドが大好きなので、いろんなアトラクションも乗りまくって、ずっと同じところをループ したりしてましたね。

このTVCMを見る方へのメッセージ

今回のCMは、「絶叫調! 〜人生には思いっきり叫ぶ日が必要だ。〜」というテーマです。

このゴールデンウィーク明け、また仕事が始まるぞ、学校が始まるぞ…という方が本当に多いと思うんですけど、そんな時、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに来て、たくさん楽しんで、叫んで、パワーをもらって帰ってもらえたらうれしいな。

それと、みんなで休憩しながら、アトラクションだけじゃなく、ご飯やドリンクも一緒に楽しんでもらえたらすごくいいんじゃないかなと思います。

極限スリルのライドに乗って叫んで、飲んで食べて、超元気をフルチャージする、山之内すずさん出演のTVCM。

2024年4月26日(金)に公開された、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「絶叫調!〜人生には思いっきり叫ぶ日が必要だ。〜」TVCMの紹介でした☆

ライドやレストランではしゃげる期間限定プログラム!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「絶叫調!〜人生には思いっきり叫ぶ日が必要だ。〜」 ライドやレストランではしゃげる期間限定プログラム!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「絶叫調!〜人生には思いっきり叫ぶ日が必要だ。〜」 続きを見る

4年ぶりにウォーター・パレードが復活!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT! サマー2024」 4年ぶりにウォーター・パレードが復活!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT! サマー2024」 続きを見る

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR.

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM and © 2024 Sesame Workshop

© 2024 Peanuts Worldwide LLC

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 山之内すずが“絶叫調”プログラムを満喫!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「絶叫調!〜人生には思いっきり叫ぶ日が必要だ。〜」TVCM appeared first on Dtimes.