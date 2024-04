◆1万円以下！ゴールデンウィークデートにおすすめのおしゃれホテル10選

◆1万円以下!ゴールデンウィークデートにおすすめのおしゃれホテル10選写真/川崎キングスカイフロント東急REIホテルゴールデンウィークの予定がまだ決まっていない…そんな人は近場のホテルで気分転換がおすすめ。今ならゴールデンウィークでも1万円以下で泊まれるホテルがまだまだたくさん。東京と横浜でセレクトしたので、ゆったりおこもりデートやお散歩デートでぜひホカンスを楽しんで。※2024年4月18日時点で、4/27〜5/6の金額が1万円台の施設となります。内容・金額については、予告なく変更になる可能性があります

◆ファーイーストビレッジホテル東京有明東京ビッグサイト、テーマパークに便利。記念日をおしゃれに演出するサービスもイベント会場やレジャー施設にアクセスしやすい、ベイエリアのホテル「ファーイーストビレッジホテル東京有明」。ファミリータイプ・快眠ルームなど多彩に客室がそろい、ウッディでカフェのような空間にほっこり。お祝いのサプライズもサポートしてくれるので、誕生日やアニバーサリーにもおすすめ。●ホテルでおしゃれに過ごす!編集部おすすめポイント・有明・台場のイベント会場、舞浜や豊洲市場も好アクセス・お粥やノンオイルカレーなど、ヘルシーな朝食ビュッフェ・陽の光が差し込む開放的なラウンジでドリンクサービスファーイーストビレッジホテル東京有明の詳細・アクセス住所:東京都江東区有明1-2-43アクセス:【電車】ゆりかもめ「有明テニスの森駅」より徒歩約3分■おすすめプラン【直前予約可能】お台場・有明デートステイにおすすめ♪シンガポール発のカジュアルホテルがお得!イベント会場にも好アクセスのホテルで快適ステイ(素泊まり)1泊2名利用時 4990円〜/人◆ホテルウィングインターナショナルセレクト浅草駒形心落ち着くくつろぎのひとときを。伝統文化を感じる和モダンホテル空港や都心へのアクセス便利な浅草駅目の前に佇むホテル「ホテルウィングインターナショナルセレクト浅草駒形」。エントランスの紋や共用部、禅和室など日本らしさを感じられるデザインが随所に散りばめられ、江戸情緒あふれる浅草を体感できる。隅田川やスカイツリーを一望するルーフトップや無料朝食サービスも。●ホテルでおしゃれに過ごす!編集部おすすめポイント・目の前にスカイツリーを臨める展望テラス・都営線浅草駅0分!空港や都心へのアクセス良好・心安らぐ和の情緒あふれるモダンな上質空間●宿泊者の口コミ・清掃がいきわたり、とても気持ちよく宿泊できました。浅草駅からも近く、利便性も抜群です。(50代女性)・お部屋は和室で、ベッドではなく、和室に布団でとってもゆっくり過ごせました。(30代女性)・屋上からスカイツリーを見ることができ、夜景が綺麗でした。翌日は、パンとドリンクのサービスが有り難かったです。(40代女性)ホテルウィングインターナショナルセレクト浅草駒形の詳細・アクセス住所: 東京都台東区駒形2-7-5アクセス:【電車】地下鉄・都営浅草線「浅草駅」A2-b出口より徒歩0分、東京メトロ銀座線「浅草駅」4番出口より徒歩5分、都営大江戸線「蔵前駅」A7出口より徒歩6分、東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)「浅草駅」より徒歩7分、つくばエクスプレス「浅草駅」より徒歩14分■おすすめプラン<スタンダードプランより10%OFF!>デートや女子会・ビジネス利用にもおすすめ!浅草駅徒歩0分の和モダンホテルでお得にステイをかなえよう♪(無料軽朝食付き・12時レイトチェックアウト)1泊2名利用時 4400円〜/人◆相鉄グランドフレッサ 東京ベイ有明プレミアムフロアからはオーシャンビュー夜景も!ディズニーデートからのアクセス◎りんかい線国際展示場駅、ゆりかもめ東京ビッグサイト駅から徒歩3分の「相鉄グランドフレッサ 東京ベイ有明」。全室シモンズ社製ベッドが備わり、プレミアムフロアのお台場側の客室からはオーシャンビュー夜景も楽しめる。●ホテルでおしゃれに過ごす!編集部おすすめポイント・快適な眠りをサポートするシモンズ社製ベッドを全室完備・無料送迎も。東京ディズニーリゾート(R)提携ホテル・60品目もの圧巻の品揃え!体に優しい朝食メニュー●宿泊者の口コミ・お部屋がとても広く快適でした。景色も綺麗でした。アメニティがとても豊富で入浴剤やバラのパックなど楽しめました。(20代女性)・とても静かに過ごせました。お風呂の温度調整ダイヤルが固くて調整しづらかったです。朝食の穴子ご飯が美味しかったです。(40代女性)・部屋は狭めでしたが景色もよく過ごしやすかったです。アメニティが種類豊富でありがたかったです。(20代女性)相鉄グランドフレッサ 東京ベイ有明の詳細・アクセス住所:東京都江東区有明3-6-6アクセス:【電車】りんかい線国際展示場駅より徒歩3分、ゆりかもめ東京ビッグサイト駅より徒歩3分■おすすめプランスタンダードWEBプラン(素泊まり/11時チェックアウト)1泊2名利用時 5700円〜/人◆ホテルウィングインターナショナル池袋大都会・池袋の喧噪を忘れ、静かなホテルで心休まるひととき池袋駅から徒歩8分、喧噪を離れひっそりと佇む「ホテルウィングインターナショナル池袋」。「サンシャインシティ」へは徒歩3分と好アクセスで、デートやお出かけ帰りのステイにも最適。シンプルで機能的な客室が多く、快適ステイがかないそう。●ホテルでおしゃれに過ごす!編集部おすすめポイント・都心の喧騒から離れた閑静な立地・白を基調とした清潔感あるお部屋・充実のアメニティや、Wi-Fi完備で急な宿泊にも最適ホテルウィングインターナショナル池袋の詳細・アクセス住所:東京都豊島区東池袋3-10-7アクセス:JR山手線ほか「池袋駅」東口より徒歩8分、東京メトロ「東池袋駅」2番出口より徒歩8分■おすすめプランジルスチュアートのバスアメニティ&ミキモトのスキンケア付きで池袋デートや女子会にぴったり♪(13時レイトチェックアウト)1泊2名利用時 5250円〜/人◆ホテルコメント横浜関内エンタメと、ご縁の“ent”が由来。個性的ルームがそろう好立地ホテル2024年4月開業、JR関内駅南口より徒歩5分でビジネスや観光の拠点となるシティホテル「ホテルコメント横浜関内」。客室は、海外のカフェやブティックを思わせるような現代的なエレガンスさのある空間が広がる。大浴場やランドリースペース、レストランも完備し、長期滞在にも。●ホテルでおしゃれに過ごす!編集部おすすめポイント・横浜BUNTAIに隣接。横浜スタジアムや中華街も徒歩圏内・二段ベッド、メゾネットなど、11種のルームタイプ・イタリアンをメインに提供する、居心地のいいダイニングホテルコメント横浜関内の詳細・アクセス住所:神奈川県横浜市中区不老町2-7-2アクセス:【電車】JR京浜東北/根岸線「関内駅」南口より徒歩5分、または横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」徒歩4分■おすすめプラン【【開業記念プラン】2024年4月1日グランドオープン♪関内駅から徒歩5分の海外アパルトマンのような洗練された空間でお得ステイ(素泊まり)1泊2名利用時 4900円〜/人◆ホテルリソル横浜桜木町馬車道駅・桜木町駅から徒歩すぐの好立地。北欧テキスタイルが光るコンセプトホテルみなとみらい21地区を玄関口とし、観光・ビジネスに便利な北欧テイストがかわいいコンセプトホテル「ホテルリソル横浜桜木町」。全室シューズオフスタイルで自宅のようにのんびり過ごせる。憩いの場リビングロビー「MOI」では、コーヒーを片手にリラックスして語らいのひとときを。●ホテルでおしゃれに過ごす!編集部おすすめポイント・「マリメッコ」のインテリアや食器がかわいい客室・みなとみらい21地区の玄関口!観光やビジネスに好立地・「もうひとつの居場所」がテーマ。憩いのリビングロビーホテルリソル横浜桜木町の詳細・アクセス住所:神奈川県横浜市中区太田町6-78アクセス:【電車】みなとみらい線「馬車道駅」1C出口より徒歩約1分、JR「桜木町駅」新南口(市役所口)より徒歩にて約3分■おすすめプラン横浜・みなとみらいデートやおひとりステイにおすすめ♪ReFaシャワーヘッド全室導入の快適空間でお得にステイ(素泊まり・11時チェックアウト)1泊2名利用時 3800円〜/人◆HOTEL THE KNOT YOKOHAMA客船のキャビンを思わせる客室、オリジナルの家具にも心ときめく横浜駅西口より徒歩5分の「HOTEL THE KNOT YOKOHAMA」。客船のキャビンを想起させる洗練の客室には、インテリアブランドとコラボしたオリジナルの家具が並ぶ。旅の途中を優雅に演出してくれるデザイナーズホテルで、非日常ステイを。●ホテルでおしゃれに過ごす!編集部おすすめポイント・くつろぎ感でいっぱい&フォトジェニックな洗練の客室・「ACME Furniture」とコラボしたオリジナルの家具・エッグベネディクトなどメインを6種類より選べる朝食HOTEL THE KNOT YOKOHAMAの詳細・アクセス住所:神奈川県横浜市西区南幸2-16-28アクセス:【電車】JR・東急東横線・みなとみらい線・京浜急行・相模鉄道・横浜市営地下鉄「横浜駅」西口より徒歩5分■おすすめプラン横浜で楽しむ2人の時間 YOKOHAMAステイプラン(素泊り)1泊2名利用時 4250円〜/人◆横浜桜木町ワシントンホテルみなとみらいデートに最適!きらめく夜景に感動の絶景ホテル桜木町駅前、馬車道駅から徒歩3分とアクセス至便で、横浜・みなとみらいのお出かけ後やデートの続きにぴったりな「横浜桜木町ワシントンホテル」。海側ルームやレストランからは、観覧車をはじめとした極上のみなとみらい夜景を臨むことができる。●ホテルでおしゃれに過ごす!編集部おすすめポイント・行き交う船や観覧車など横浜夜景を望める海側客室・赤レンガ倉庫やコスモワールドなどデートにも便利・みなとみらいの景色を前に味わう朝食横浜桜木町ワシントンホテルの詳細・アクセス住所:神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1(フロントロビーは5階)アクセス:JR京浜東北・根岸線「桜木町駅」(南改札・東口)より徒歩1分横浜市営地下鉄「桜木町駅」(北1口)より徒歩2分みなとみらい線「馬車道駅」(1b出口)より徒歩3分■おすすめプラン横浜・みなとみらいデートにおすすめ♪桜木町から徒歩1分の好立地にスマートプライスステイ(素泊まり)1泊2名利用時 4750円〜/人◆川崎キングスカイフロント東急REIホテル思い思いにリラックスした滞在を。自分らしく楽しむライフスタイルホテル羽田空港を望むリバーサイドホテル「川崎キングスカイフロント東急REIホテル」。外にはノスタルジックな空港夜景が、お部屋にはブルックリンにある倉庫をリノベーションしたような空間が広がる。大浴場やカフェといった設備も充実し、多摩川沿いでのランニングなど自然豊かな環境でゆったり滞在できる。●ホテルでおしゃれに過ごす!編集部おすすめポイント・川崎駅から送迎あり。幻想的な空港夜景が広がる立地・素材を生かしたシンプルでお洒落なブルックリン風の客室・焼きたてパンや新鮮な野菜が並ぶ、和洋ビュッフェ朝食川崎キングスカイフロント東急REIホテルの詳細・アクセス住所:神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-11アクセス:【電車】京急品川駅→京急川崎駅(京急本線快特11分)、京急川崎駅→小島新田駅(京急大師線9分)そこから徒歩約15分・車で5分■おすすめプラン最大10%オフ!スタイリッシュなリバーサイドホテルをお得に楽しもう♪羽田空港から10分/大浴場あり/素泊り1泊2名利用時 4680円〜/人