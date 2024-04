ディズニーストアから、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をモチーフにしたコレクション「FEEL LIKE RAPUNZEL」が登場!

淡い紫に包まれた大人かわいいアパレルをはじめ、王国の象徴的なモチーフが彩るインテリア雑貨などをラインナップ。

さらに、大人気シリーズ「うるぽちゃちゃん」から『塔の上のラプンツェル』のキャラクターをモチーフにしたぬいぐるみも販売されます☆

ディズニーストア『塔の上のラプンツェル』コレクション「FEEL LIKE RAPUNZEL」

発売日・販売店舗:

・2024年4月9日(火):ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp

・2024年4月12日(金):ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』にフィーチャーしたコレクション「FEEL LIKE RAPUNZEL」が新登場。

淡い紫を基調とした大人かわいいデザインで、ロマンティックな物語の雰囲気を日常の中で感じられるグッズが多数販売されます。

ラインナップは、「ラプンツェル」の長い髪を彩るお花をイメージしたモチーフを散りばめた、ショルダーバッグやスカートといったアパレルを中心に、日差しが気になり始める春にぴったりな日傘などを展開。

おでかけ先でも心ときめく華やかなグッズが揃います。

そのほかにも、「ラプンツェル」のドレスのような編み上げ風デザインのクッションや、やわらかな光で幻想的な空間を演出するランタンモチーフのLEDライト、「ラプンツェル」が作中で地面に描いた絵をデザインしたマットなどこだわりのインテリアアイテムも登場。

日常にさりげなく作品の世界観をプラスし、おうちの中をロマンティックに彩ります☆

パスカル ぬいぐるみ

価格:2,500円(税込)

『塔の上のラプンツェル』の「パスカル」の魅力を表現したぬいぐるみ。

つぶらな瞳やくるんと丸まったしっぽ、ボディの模様など細部までこだわって再現されています。

4本の足で自立するので、小棚やデスクなどに飾るのはもちろん、腕に乗せて「ラプンツェル」気分を楽しむのもおすすめ。

背中に小さなループが付いているので、手持ちのボールチェーンを通して一緒にお出かけもできます☆

パスカル LEDライト

価格:6,800円(税込)

『塔の上のラプンツェル』の「パスカル」が揺れる、ランタンモチーフのLEDライト。

アームの先には、王国の紋章の象徴的なモチーフが描かれたランタンモチーフが。

ゆらゆら揺れるパスカルがかわいらしいデザインです。

底面のスイッチを入れるとランタンと魔法の花モチーフが光ります!

ラプンツェル クッション FEEL LIKE RAPUNZEL

価格:3,600円(税込)

『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」をイメージした、華やかなクッション。

「ラプンツェル」が着ている洋服がモチーフの、編み上げ風デザインです。

花柄の生地に透ける素材が重ねられ、ふわっとしたフォルムが優しい印象を与えます。

反面はストライプ柄でラプンツェルの刺しゅう入り。

カバーは外せる仕様です。

ラプンツェル スカート パープル

価格:9,500円(税込)

『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」をイメージしたスカート。

スカラップレースのお花モチーフの刺しゅうが目を引く、華やかな一着です。

ウエストリボンには「ラプンツェル」の刺しゅうが入っています。

ラプンツェル&パスカル ヘアポニー ビッグリボン

価格:2,400円(税込)

「ラプンツェル」らしい色味のビッグリボンに、色とりどりの花モチーフを刺しゅうした華やかなデザイン。

真ん中についている「パスカル」のチャームもポイントです。

軽やかな素材感と大きめのサイズが、春夏コーディネートのアクセントになります。

ラプンツェル 2WAYショルダーバッグ

価格:6,300円(税込)

春の優しい日差しがよく似合う、きれいな色味のレザー調バッグ。

王国の紋章の象徴的なモチーフがキラッと光るその下には、色とりどりの花々が咲いています。

内ポケットには「ラプンツェル」があしらわれているのでバッグを開くたびに楽しい気分になりそう。

作品らしさを感じるショルダー紐は取り外し可能で、肩掛けと手持ちの2通りに使えます☆

【Wpc.】ラプンツェル 日傘 折りたたみ式 晴雨兼用

価格:4,700円(税込)

「Wpc.(ダブリュピーシー)」との共同開発グッズ。

強い日差しにも突然の雨にも対応できる「ラプンツェル」デザインのエレガントな日傘です。

UVカット率・遮光率がともに99.9%以上あり、実用性も抜群。

生地には防水効果のあるポリウレタンコーティングが施されているので雨の日も使えます。

やわらかな生地色と「ラプンツェル」のシルエットプリントの組み合わせが上品な雰囲気を演出する折りたたみ傘です。

ラプンツェル バニティポーチ

価格:3,400円(税込)

『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」をイメージしたバニティポーチ。

「ラプンツェル」が着ている洋服がモチーフの、編み上げ風の華やかなポーチです。

花柄の生地に透ける素材が重ねられ、ふわっとしたフォルムが優しい印象を与えます。

内側は広々シンプルなつくりで、小さめのオープンポケットが便利に使えます。

塔の上のラプンツェル マット

価格:3,600円(税込)

『塔の上のラプンツェル』をモチーフにした、楕円形のインテリアマット。

作中で「ラプンツェル」と子供たちが地面に描いていた絵を織りで表現しています。

上品な色合いで落ち着いた雰囲気です。

うるぽちゃちゃん『塔の上のラプンツェル』ぬいぐるみ

価格:各1,400円(税込)

大人気シリーズ「うるぽちゃちゃん」から『塔の上のラプンツェル』のキャラクターをモチーフにしたぬいぐるみが新登場!

ラインナップは、『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」や「フリン・ライダー」「パスカル」「マキシマス」の全4種。

お花が付いた「ラプンツェル」の長い三つ編みやパフスリーブのドレス、「フリン・ライダー」が腰につけているカバンなど、キャラクターそれぞれの特徴を細かく表現しています。

好きな場所に並べて座らせ、映画の雰囲気を楽しむのもおすすめです☆

ラプンツェル ぬいぐるみ

ぽっちゃりとした体型に、うるんだ瞳で見上げる姿がとっても愛らしいぬいぐるみ。

「ラプンツェル」の特徴であるお花のついた長い三つ編みとパフスリーブのドレスが細かく表現されています。

フリン・ライダー ぬいぐるみ

動きのある髪型にこだわった「フリン・ライダー」のうるぽちゃちゃんぬいぐるみ。

優しい色合い、ふわふわな手触りも「うるぽちゃちゃん」の魅力です。

パスカル ぬいぐるみ

「ラプンツェル」の親友「パスカル」をモチーフにしたうるぽちゃちゃん。

横から見た時の、ころんころんとした二頭身がとってもかわいい!

くるんと巻いたしっぽもかわいらしく表現されています。

マキシマス ぬいぐるみ

ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」に、『塔の上のラプンツェル』の「マキシマス」が登場。

かわいさのなかに凛々しさを秘めた表情のおすわりポーズの「マキシマス」は、王国の紋章の象徴的なモチーフを首元に着けています。

『塔の上のラプンツェル』にフィーチャーした、おうちをロマンティックに彩るアパレルやインテリア雑貨。

ディズニーストアの『塔の上のラプンツェル』コレクション「FEEL LIKE RAPUNZEL」は、2024年4月9日(火)より順次発売です☆

