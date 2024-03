ジョージア 州のシーフードレストランで2日、27歳の母親が7歳の娘に別の客のバッグを盗ませ、7万円を超える食事代金を踏み倒して姿をくらました。レストランでの一家の様子は監視 カメラ が捉えており、同州のニュースサイト『FOX 5 Atlanta』などが公開したことで母親は逮捕された。事件が起きたのは ジョージア 州コウェタ郡ニューナンのシーフードレストラン「ザ・ジューシー・クラブ(The Juicy Crab)」で、3児の母ケニヤ・バトラー( Ken ya Butler、27)が13日、 未成年 者の非行を助長した罪などで逮捕された。

当時の動画では、末っ子を抱っこしたケニヤがレストラン内を物色するように歩き、そばにいた長女(7)に何やら話しかけているのが見て取れる。するとその直後、長女は誰もいないボックス席に身を乗り出してハンドバッグを掴み、持っていたシャツで覆うようにして隠すのだった。一方でケニヤはその間、反対側のテーブル席に座らせた2番目の子と話をしており、長女がバッグを盗み終えると、自分が食事をしていたボックス席に移動した。ケニヤは当時、自身の子供3人を含む少なくとも8人のグループで食事をしていたようで、この後すぐ、約7万5800円(500ドル)の支払いを済ませずにレストランを後にした。ニューナン 警察 署のテイラー・デルトン刑事(Detective Taylor Dalton)によると、 メディア が動画を公開した後、署にはたくさんの情報が寄せられ、娘に盗みを指示した女が ジョージア 州フルトン郡ユニオンシティに住むケニヤであることを特定できたという。ケニヤは逮捕された13日夜、約34万8700円(2300ドル)の保釈金を支払って釈放されており、今のところ 裁判 の日程は決まっていない。また同署では現在、ケニヤと一緒に食事をしていた男の行方を追っており、写真を公開して情報提供を呼びかけている。なお今回の件で長女は罪には問われていないが、ケニヤは「なぜ、娘を犯罪に巻き込むようなことをしたのか」について話すことを拒否しているそうで、このニュースには次のようなコメントが寄せられた。「なぜグループ全員を逮捕しないのか。 無銭飲食 でしょう。」「そのうちレストランでは、食事が出される前に支払いを済ませなければならないようになるだろう。」「娘にバッグを盗ませて、 無銭飲食 ? こんなことを教えるなんて最低だよ。」「グループ全員が泥棒。そのうえ誰も悪いことをしているとは思っていないようだ。」「バッグの盗み方や隠し方を見ると、この子はこれが初犯ではなさそうだよね。」「母親は子供が犯罪者になるための教育をしている。母親から子供たちを引き離すべきだよ。」ちなみに母親の子供に対する犯罪では昨年、米オハイオ州の31歳の女が1歳4か月の娘を自宅に一人置き去りにして死亡させ、殺人罪で逮捕されていた。女は娘の世話を放棄し、9日間の休暇を楽しんでいたという。