友人にもらったフグを自宅でさばき、食べた男性が 食中毒 で死亡したというニュースが ブラジル より届いた。死亡した男性は過去にフグを扱った経験はなく、素人調理で内臓などを取り出して処理していたという。米ニュース メディア 『New York Post』などが報じた。 ブラジル 在住のマグノ・セルジオ・ゴメスさん(Magno Sergio Gomes、46)は昨年12月23日、友人が持ってきてくれたフグを一緒に食べようと調理した。内臓を取り除いてさばき、茹でて塩とレモン汁をかけて美味しく味わった。

ところが食べてから1時間もしないうちにマグノさんは口の中に痺れを感じ始め、自ら車を運転してエスピリト・サント州アラクルスにある病院に向かった。到着した頃には痺れが全身に広がり、一時は8分間心停止状態になった。入院してからの3日間で複数回の 心臓発作 を起こし、マグノさんの脳には深刻な影 響 が残った。ご存じの通り、フグには猛毒であるテトロドトキシンが含 まれ ており、麻痺による呼吸困難を引き起こす。特効薬はなく、致死率が非常に高いことでも知られている。加熱しても毒は残り、その強さは毒物として知られる青酸カリの1000倍以上にもなる。毒は主に肝臓や卵巣、フグの種類によっては皮や筋肉にも含 まれ ていることがある。また、個体や漁獲した季節によって毒の強さが変動することもあり、外見が似たフグも多いため、素人が判別するのは非常に難しい。マグノさんのきょうだいであるミリアム・ゴメス・ロペスさん(Myriam Gomes Lopes)が地元 メディア に語ったところによると、マグノさんはこれまでフグを調理した経験がなく、独自の方法で下処理を行い調理していた。また、知らずに毒性が最も強いとされるフグの肝臓を食べていたようだ。 ブラジル には20種類のフグが生息しており、そのうち12種類がエスピリト・サント州に生息しているという。今回、マグノさんが食べたフグの種類は明らかになっておらず、天然ものか養殖ものであるのかも分かっていない。フグ毒に侵されてしまったマグノさんは、病院で気管挿管し、生命維持装置に繋がれた。懸命に治療が行われたが、入院してから35日後の先月27日、マグノさんは息を引き取った。マグノさんと一緒にフグを食べた友人は 奇跡 的に快方に向かっているが、脚の神経に影 響 が出ており、以前のようには歩けていないという。