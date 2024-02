多指症は通常、1歳前後で余剰指を切除することが望ましいとされるが、ルーイさんは「2本の親指は生まれつきでね。子供の頃に切除することもできたけど、自分にしかない特別なものだからそのまま残すことにしたの」と明かしている。一方でルーイさんの母親は、「娘の親指が2本になったのは、妊娠中に双子のバナナをたくさん食べ過ぎたから」と冗談交じりに話しているとのことで、当人は思わず苦笑い。しかしながらルーイさんには、自分の親指にまつわる“忘れ難いエピソード”があるそうで、「実は東洋文化、特に中国では『2本の親指は幸運をもたらす』と考えられているようなの」と語ると、このように続けた。「まだ小さな子供の頃だった。母と一緒にチャイニーズレストランに行ったの。そして手を洗っていると中国人の女性が近づいてきて、母にこう言ったのよ。『あなたの娘さんを売ってくれないか』とね。」「母はもちろん、怪訝に思って断ったわ。でもその女性は真剣で『中国のビジネスの世界では特に、2本の親指は幸運を呼ぶから』と言って、母にたくさんの支払いをすることを約束したそうよ。母は私を心から愛していたから、我が子を全く見知らぬ人に売るようなことはしなかったけど、私は時々こう思うの。『もしあの時、母が私を売っていたら、どんな人生を歩んでいただろう』とね。」なおルーイさんは動画の中で、2本の親指に赤いインクを付け、ノートにスタンプを押して見せており、視聴者からは次のようなコメントが寄せられた。「まるでロブスターのハサミだね。」「小さなミトン! 可愛いね。」「サムズアップ(親指を立てるジェスチャー)が、3本でできるってことだね。」「ネイルが素敵! 指が1本多いと通常料金よりも高くなるのかしら?」「これなら指相撲で負けることはないだろうね。」「四つ葉のクローバーのようなものなのね。」そしてテックインサイト編集部からはルーイさんに、「親指が2本あることで困った経験はあるか」「2本の親指は幸運をもたらすと信じているか」などについて質問を投げかけている。ちなみに多指症では過去に、両手の小指側に過剰指が生えた、手指が12本ある兄妹が話題となっていた。兄妹はともに、糸を使って過剰指を処置していた。画像は『LADbible Facebook「When your thumb has a thumb」』『Talliya Anyee TikTok「Now we wait for them to fall」』『Amar Ujala 「Rajasthan: डीग में जन्म के बाद नवजात बच्ची को देखने उमड़े लोग; मान रहे धोलागढ़ देवी का अवतार, ये है वजह」(फोटो : social media)』『MG TikTok「Let it happen」』『Metro 「Woman born with 12 fingers and 20 toes branded a witch by her neighbours」(Picture: SWNS)』New York Post 「Man born with 9 toes on left foot gets surgery, hopes for first love」(AsiaWire / Shunde Heping Surgica)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)