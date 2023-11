クソったれスーパーヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」に登場するディープさんが、ヤバいものを見つけてしまったようだ。ドラマの米公式SNSの投稿がアレすぎるので紹介したい。

元の投稿は、食べ物系のミーム画像を多く投稿するXアカウントによるもの。「今年のサンクスギビングは趣向を変えて」ということで、ターキー(鶏肉)とクラーケン(タコ)を組み合わせた「タークラーケン(TurKracken)」なる創作料理の写真をアップした(なかなかな見た目をしている)。

Just to change things up This Thanksgiving, You should try The TurKracken. - Papa Woof und Krampus und Bleaken (@woofknight)