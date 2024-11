◆憧れのホテルレストランが贈る、クリスマスディナーの「インクルーシブプラン」。食事前後の楽しみ方をセットでご提案

◆憧れのホテルレストランが贈る、クリスマスディナーの「インクルーシブプラン」。食事前後の楽しみ方をセットでご提案写真:デュオフルシェット/京王プラザホテル趣向を凝らした料理とホスピタリティあふれるサービス、洗練された空間が心ときめくエッセンスー。ホテルでのクリスマスディナーやアフタヌーンティーは誰もが憧れる特別なひととき。だからこそ敷居が高く感じてしまう人も多いはず。そんなあなたに、ディナーと食後のBAR、ホテルのチャペルでの音楽コンサートなどがセットになった「インクルーシブプラン」をご用意。クリスマスはホテルレストランでふたりの憧れをかなえよう。

◆ホテルレストランの「インクルーシブプラン」とは?食事前後のお楽しみがセットでかなうホテルは楽しみ方を知ればもっと楽しくなる「インクルーシブ」とは「包括する」という意味。ホテルの宿泊プランで目にする「オールインクルーシブ」とは、宿泊代に飲食代やプールやジムなど施設の利用料など、滞在中にかかる費用のすべてが含まれているプランのこと。今回は宿泊せず、食事だけで楽しめるインクルーシブプランが登場。食事+αの過ごし方が1つのプランでかなうから、クリスマスデートをスマートにエスコートできるのが最大のポイント。前後の過ごし方を気にしなくていいので、食事や会話を楽しめてデートがより一層盛り上がること間違いなし。ホテルでの過ごし方が分かれば、次からのデートはもっと気軽にホテルレストランを利用できるように。今回訪れるホテルがあなたにとって、これから先も訪れたくなる、お気に入りのホテルになるかも。◆【グランドニッコー東京 台場】ベイサイドのきらめく夜景を手に入れれば、2人の距離がもっと近づく【ディナー×BARでカクテル】夜景を“ふたりじめ”。一度は体験したいロマンティックなクリスマスディナーディナーの舞台はホテル30階のグリル料理「The Grill on 30th」。料理はシェフ自慢の豪華なクリスマス限定コース。視覚と味覚を刺激する美しい料理に舌鼓。目の前に広がるのは、レインボーブリッジに、東京タワー、東京スカイツリー…。東京ベイエリアの煌めくパノラマ夜景を堪能できるロケーションは、ディナータイムをより一層盛り上げてくれること間違いなし。ディナーを満喫したあとは、こちらも夜景を一望できる特別席へ。東京の煌めく極上の夜景を眺めながら食後のBARタイムが幕開け。選べる季節のカクテル2杯とフィンガーフードで、食後の余韻を感じながら2人だけの時間を満喫。カクテルはノンアルコールメニューも用意しているほか、何を頼めばいいか迷ったらバーテンダーに相談するのも大歓迎。都会の喧騒を忘れて、贅沢な時間を過ごしてみては。グランドニッコー東京 台場では、「The Grill on 30th」以外に、ビュッフェ「GARDENDINING」、「中国料理桃李」でもインクルーシブプランを展開。いずれのプランも食後はBARで季節のカクテル2杯とフィンガーフード付き。ホテルに身をゆだねて、うっとりと過ごすクリスマスはいかが。グランドニッコー東京 台場 presentsBARのカクテル付き/クリスマスディナー■グリル料理クリスマスディナー+食後はバーで季節のカクテル2杯とフィンガーフード付き・スケジュール:ディナー:「The Grill on 30th」にてクリスマスディナーを堪能食後:「The Grill on 30th」の夜景を一望できる特別席で、季節のカクテル2杯&フィンガーフードを楽しむバータイム・提供期間:2024/12/1(日)〜12/20(金)・料金:1名通常19400円⇒13%OFF 17000円(税・サ込)【まだある!グランドニッコー東京 台場が贈るインクルーシブプラン】■クリスマスビュッフェ++食後はバーで季節のカクテル2杯とフィンガーフード付き・スケジュール:ディナー:「GARDEN DINING」にてアーリークリスマスビュッフェを堪能食後:「The Grill on 30th」の夜景を一望できる特別席で、季節のカクテル2杯&フィンガーフードを楽しむバータイム・提供期間:2024/12/6(金)・13(金)・20(金)・料金:1名通常10200円⇒24%OFF 7800円(税・サ込)プラン詳細を見る■中国料理クリスマスコース++食後はバーで季節のカクテル2杯とフィンガーフード付き・スケジュール:ディナー:「中国料理 桃李」にてディナーを堪能食後:「The Grill on 30th」の夜景を一望できる特別席で、フィンガーフード&季節のカクテル2杯を楽しむ・提供期間:2024/12/1(日)〜12/20(金)・料金:1名通常12400円⇒20%OFF 10000円(税・サ込)プラン詳細を見る◆【ホテルモントレ銀座】華やぐ銀座で憧れのクリスマス。クラシカルなホテルで過ごす2人に酔いしれて【コンサート×ディナー】12/24、25に予約OK。チャペルの音楽と美食が織りなす饗宴で心がほどける瞬間をクリスマス気分を高めてくれる音楽コンサートがセットのプランもおすすめ。レストラン併設のチャペル「ラ・グラシュー」で行われるのは、オルガンと弦楽器が奏でるロマンティックなコンサート。クラシカルなチャペルの温もりを感じる空間で、心にしみる音色がふたりの距離をそっと近づけてくれる。聖なる夜にふさわしい曲を聞きながら、特別なひとときを共有したい。コンサートは食事前後のどちらかが選べるから、食事の時間に合わせて選んで。主役は、フレンチレストラン「エスカーレ」での贅沢なフルコースディナー。乾杯は、きらめくシャンパーニュ「ローランペリエ ラ・キュヴェ」。シェフが厳選した食材で作る一皿一皿は、まるでふたりの物語に新たな章を紡ぐような特別な味わい。さらに、料理に合わせたプレミアムな白ワイン、赤ワインのペアリング3杯付きで、料理とワインの絶妙なマリアージュを堪能。美食と音楽、そして大切な人とのかけがえのない時間が、深く心に刻まれる夜になるはず。ホテルモントレ銀座 presentsチャペルでのコンサート付き/クリスマスディナー■チャペルでコンサート+フレンチディナー・スケジュール:食前or食後:レストラン併設のチャペル「ラ・グラシュー」で音楽コンサートを鑑賞ディナー:「エスカーレ」にてディナーコースを堪能・提供期間:2024/12/24(火)・12/25(水)・料金:1名30000円(税・サ込)◆【京王プラザホテル】星に近づく聖夜のひととき。地上160mのきらめく夜景が2人を包み込むディナータイム【食前のBAR×ディナー】聖夜の一杯でリラックス。ロマンティックなクリスマスディナーまずは、2階のメインバー「ブリアン」で、ディナーの序章を飾る食前酒をいただくひととき。レンガ造りの壁が重厚な雰囲気を醸し出し、木製のカウンターには温かな照明がともり、ふたりの顔を柔らかく照らしてくれる。グラスにそっと手を伸ばし、静かに揺れる食前酒を味わいながら、聖夜の特別な空間でゆっくりと語らう時間。慌ただしい日常から解き放たれ、静かに心を重ねるこの瞬間が、クリスマスの夜をロマンティックに彩る第一歩に。そして、いよいよ本番のディナーへ。44階の会場に足を運べば、そこに広がるのは地上160mからの大都会の夜景。窓際の席が確約されているから、ふたりを東京の夜景がまるで包み込むかのように広がり、まばゆい星々のような灯りが一面にきらめく。テーブルを彩るのは、この夜のためにシェフがこだわり抜いたフルコースのフレンチディナー。特別な日には特別な場所で、ふたりだけの世界を感じるひととき。夜空に広がる東京のきらめきを眺めながら、心ゆくまで贅沢な料理とロマンティックな時間を堪能しよう。京王プラザホテル presentsBARの食前酒付き/クリスマスディナー■食前のBAR+フレンチディナー・スケジュール食前(17:00〜19:00) 2階/メインバー<ブリアン>にて食前酒ディナー(19:00〜) 44階/宴会場<アンサンブル>にてディナー・提供期間:2024/12/24(火)・12/25(水)・料金:1名31000円(税・サ込)