¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖNG¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¢¤êÈ¯¸À½ç½øÎ±°Õ¤Î°ÕÌ£¡×¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬NG¥ê¥¹¥È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½
¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï10Æü¡¢10·î2Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö»ØÌ¾NG¥ê¥¹¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³ÎÇ§·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
NG¥ê¥¹¥È¤Î³°ÉôÎ®½Ð»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼ÂÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢NG¥ê¥¹¥È¤Î³°ÉôÎ®½Ð»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼ÂÄ´ºº¤Î¤¿¤á¡¢»³ÅÄ¾Ç·¥Á¡¼¥Õ¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼(°Ê²¼¡Ö»³ÅÄCCO¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£)¤Ë¤è¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°·ë²ÌµÚ¤Ó´Ø·¸»ñÎÁ¤Î³ÎÇ§·ë²ÌÅù¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤äÀ¾Â¼¤¢¤µ¤ÒË¡Î§»öÌ³½ê¡¦³°¹ñË¡¶¦Æ±»ö¶È(°Ê²¼¡ÖÀ¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£)¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÉô¤Î¼Ô¤¬¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Þ¤À¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¼Â»Ü¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1¡¥10·î2Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Î¼ñ»Ý¡¦ÌÜÅª
2023Ç¯9·î7Æü(°Ê²¼¡¢ÆüÉÕ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ2023Ç¯)¤Î¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¼ÕºáÅù¤ò¹Ô¤¦µ¼Ô²ñ¸«(°Ê²¼¡Ö9·î7Æüµ¼Ô²ñ¸«¡×¤È¤¤¤¦¡£)½ªÎ»¸å¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¡¢¤½¤Î¼è°úÀè¤ä¼Ò²ñÅù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤«¤é¡¢¡Ö¼Õºá¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤è¤¤¤¬¡¢º£¸å¤ÎÂÐºö¡¦ÂÐ±þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡¢¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÃÙ¤¤¡×¡¢¡Öº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¡¢¡ÖÆ£Åç»á¤Î100¡ó½êÍ¤Î¹½Â¤¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×Åù¤Î»ØÅ¦¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ØÅ¦¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¤Û¤«¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡¢¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¡¢Èï³²¼ÔÊä½þ¡¦µßºÑ¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ(°Ê²¼°ì³ç¤·¤Æ¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ßºöÅù¡×¤È¤¤¤¦¡£)¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢10·î2Æü¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ò¸øÉ½¤·¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿(°Ê²¼¡¢¤³¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¡Ö10·î2Æüµ¼Ô²ñ¸«¡×¤È¤¤¤¦¡£)¡£
2¡¥10·î2Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Ë·¸¤ë¶ÈÌ³¤Î°ìÉô¤òFTI¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ
¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¡¢9·î7Æüµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÀß±Ä¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤ËË³¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢À¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¤ÎÌÚÌÜÅÄÊÛ¸î»Î¤Ë¡¢µ¼Ô²ñ¸«±¿±Ä¤Î¼õÂ÷¶È¼Ô¤Î¾Ò²ð¤ò°ÍÍê¤·¡¢ÌÚÌÜÅÄÊÛ¸î»Î¤è¤êFTI Consulting(°Ê²¼¡ÖFTI¡×¤È¤¤¤¦¡£)¤Î¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¡¢FTI¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¢¨1
¢¨1 ·ÀÌóÄù·ë¤Ï¡¢9·î1ÆüÉÕ¤±¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë10·î2Æüµ¼Ô²ñ¸«¤â¡¢FTI¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢9·î22Æü°Ê¹ß¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÈFTI¤È¤Î´Ö¤ÇÊ£¿ô²ó¤ÎÂÇ¹ç¤»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢À¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¤Ï°ìÉô¤ÎÂÇ¹ç¤»¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»³ÅÄCCO¤¬FTI¤È¤ÎÂÇ¹ç¤»¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸å½Ò¤¹¤ë9·î30Æü¤ÎÂÇ¹ç¤»1²ó¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
3¡¥FTI¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯
9·î7Æüµ¼Ô²ñ¸«½ªÎ»¸å¡¢FTI¤Î²¼¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø(¼çÍ×¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¶ÉµÚ¤Ó¿·Ê¹¼Ò)¤«¤é¡¢Æ±Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Îµ¼Ô¤¬¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤¤Ãæ¤ÇÆÃÄê¤Îµ¼Ô¤¬¥Þ¥¤¥¯¤òÄ¹¤¯°®¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤ä°Õ¸«É½ÌÀ¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤·¤¿¤¤¼ÁÌä¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¼Áµ¿±þÅú¤Î»ÅÀÚ¤ê¤¬°¤¤¡×¡¢¡ÖÉÔµ¬Â§È¯¸À¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤â¤Ã¤ÈÀ°Á³¤È¤Þ¤È¤â¤Ë¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤òÀ°¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢9·î7Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤Î¤È¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Îµ¼Ô¤¬¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Ë¤è¤ë»ØÌ¾¤òÌµ»ë¤·¤Æ²ñ¸«²ñ¾ì¤ÇÂçÀ¼¤Ç¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¡¢¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤¹¡¢ÉÔµ¬Â§È¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹Åù¤ÎÌµÃá½ø¤Ê¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼¡²ó¤Î²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ñ¸«¤òÃá½øÎ©¤Ã¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤»ºÆÈ¯ËÉ»ßºöÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ»þ´Ö¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢FTI(ÆÃ¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¶ÈÌ³¤ÎÃ´Åö¼Ô)¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢10·î2Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â´ª°Æ¤·¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Î¿Ê¹Ô¤ò¤è¤êÀ°Á³¤ÈÃá½øÎ©¤Æ¤Æ¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢10·î2Æü¤ÏÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ëÅù¤Ç¤Ï´ë¶È¤ÎÆâÄê¼°¤¬Â¿¤¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¼Ô²ñ¸«²ñ¾ì¤Î·èÄê¤ËÆñ¹Ò¤·¤¿·ë²Ì¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÅìµþÂç¼êÄ®¤ò²ñ¸«¾ì½ê¤È¤·¤Æ³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»öÁ°¤Î²ñ¾ìÀß±Ä¤ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢¸åÊÒÉÕ¤±Åù¤Î»þ´Ö¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¸«»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï2»þ´ÖÄøÅÙ¤·¤«³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¼Ô²ñ¸«±¿±Ä¤òÃ´¤¦FTI¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËºÆÈ¯ËÉ»ßºöÅù¤òÀâÌÀ¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ä¥¸Åù¤ÎÉÔµ¬Â§È¯¸ÀÅù¤Ë¤è¤ê¼Áµ¿±þÅú¤Î¿Ê¹Ô¤¬ÌµÍÑ¤ËË¸¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Îµ¼Ô¤«¤é¤Î¼Áµ¿¤Ë½½Ê¬¤Ë²óÅú¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
4¡¥9·î30Æü¤ÎÂÇ¹ç¤»
9·î30Æü(ÅÚ)¤Î19»þÈ¾¤«¤é23»þ¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¼Ò²°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÈÀ¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢10·î2Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÛÄêÌäÅúÅù¤Î¸¡Æ¤²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Åì»³ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢Æ£ÅçÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î°æ¥Î¸¶»á¡¢»³ÅÄCCO¤Î¤Û¤«¡¢´íµ¡´ÉÍý¥Á¡¼¥àÃ´Åö¼Ô¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£À¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¤Ï¡¢ÌÚÌÜÅÄÊÛ¸î»Î¤ò´Þ¤à2Ì¾¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¶ÈÌ³Åù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸î»Î¤é4Ì¾¤¬¥¦¥§¥Ö¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
FTIÂ¦¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÇ¹ç¤»¤ÎËÁÆ¬¡¢Ìó30Ê¬¤À¤±»²²Ã¤·¤¿¡£FTIÂ¦¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Ìî¿¬»á¤Î¤Û¤«¡¢10·î2Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Î»Ê²ñ¼Ô£±Ì¾¡¢Ã´Åö¼Ô3Ì¾¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä²ñ¼ÒÃ´Åö¼Ô1Ì¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
FTI¤Ï¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Î±¿±Ä¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ñ¸«¤ÎÃæ¿È(¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÀâÌÀÆâÍÆ¤äÁÛÄêÌäÅú¤Ê¤É)¤Ë¤Ï¡¢°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢9·î30Æü¤ÎÂÇ¹ç¤»¤ÎËÁÆ¬Ìó30Ê¬¤À¤±¡¢²ñ¸«±¿±Ä¤ÎÂÇ¹ç¤»¤Î¤¿¤á¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î²ñ¸«±¿±Ä¤ÎÂÇ¹ç¤»¤Ç¤Ï¡¢FTIÂ¦¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢10·î2Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Î¡Ö¿Ê¹ÔÂæËÜ¡×(ÊÌÅº1)¤òÀÊ¾å¤Ç»²²Ã¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤·¤Æ¡¢ÅöÆü¤ÎÃÊ¼è¤ê¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀâÌÀ¤Ë´Ø¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÂÇ¹ç¤»»²²Ã¼Ô¤«¤é¡¢¡ÖÉÔµ¬Â§È¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹µ¼Ô¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤µ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡×»Ý¤Î¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢FTI¤Ï¡¢ÄÉ²Ã»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö10·î2Æüµ¼Ô²ñ¸«¼Áµ¿±þÅú¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ¼Ô¤Î½êÂ°µÚ¤Ó»áÌ¾¤òµºÜ¤·¤¿¥ê¥¹¥È(´é¼Ì¿¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ñÎÁ)(ÊÌÅº2¡£°Ê²¼¡Ö¼Ì¿¿¤Ê¤·µ¼Ô¥ê¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¡£)¤òµÞ¤¤ç°ìÉô¤Î»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ßÀÊ¾åÇÛÉÛ¤·¤¿¡£ÇÛÉÛ¤¬°ìÉô»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö³º»ñÎÁ¤ÎËç¿ô¤¬Â¤ê¤º¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢»³ÅÄCCOµÚ¤ÓÀ¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ï¸ÄÊÌ¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤º¡¢2¡Á3Ì¾¤Ç°ìËç¤È¤¤¤¦³ä¤êÅö¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»³ÅÄCCOµÚ¤ÓÀ¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÏÅö³º»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ØÌ¾¸õÊäµ¼Ô¥ê¥¹¥È¡×µÚ¤Ó¡Ö»ØÌ¾NGµ¼Ô¥ê¥¹¥È¡×¤È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²¼¤Ëµ¼Ô¤Î½êÂ°µÚ¤Ó»áÌ¾¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎµºÜ¤ò¸«¤¿°æ¥Î¸¶»á¤«¤é¡ÖNG¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡¢Åö¤Æ¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤Ç¤¹¤è¡×»Ý¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢FTI¤ÎÌî¿¬»áµÚ¤ÓÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡¢¡ÖNG¡×¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ØÌ¾¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖNG¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÍ×Ãí°Õ¡×¤Ç¤¢¤êÈ¯¸À½ç½ø¤òÎ±°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÈÁêÁ°¸å¤·¤Æ¡¢ÌÚÌÜÅÄÊÛ¸î»Î¤ò´Þ¤á¡¢Â¾¤Î²ñµÄ»²²Ã¼Ô¤«¤é¤â¡¢¡Ö»ØÌ¾NGµ¼Ô¥ê¥¹¥È¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¼ÔÅù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»ØÌ¾¤·¤Æ¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë»Ý¤ÎÆ±¼ñ»Ý¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤·µ¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ç¡ÖNG¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»þ´Ö¤Îµö¤¹ÈÏ°Ï¤Ç¤¤Á¤ó¤È»ØÌ¾¤·¤Æ¼ÁÌä¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç°ÛÏÀ¤Ï½Ð¤º¡¢Åö³ºÊý¿Ë¤¬Î»¾µ¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇFTI¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ØÌ¾NGµ¼Ô¥ê¥¹¥È¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô¤â»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬ÌÀ¼¨Åª¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢FTI¤â¤½¤Î»Ø¼¨¤òÎ»²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÂÇ¹ç¤»¤Ç¤Ï¡¢»ØÌ¾NGµ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉ¬¤º»ØÌ¾¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ËÈ¯¸À¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»ØÌ¾¸õÊäµ¼Ô¥ê¥¹¥È¡×¤ÎÊý¤Ï¡¢FTI¤ÎÌî¿¬»á¤«¤é¡Ö²ñ¸«¤Ç¤Ï¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹·Ï¤ÎÏÃ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ÐºÑ·Ïµ¼Ô¤«¤éÅö¤Æ¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡×»Ý¤Î´Ê·é¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎFTI¤ÎÀâÌÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤Î´Ö¤Ë°ÛÏÀ¤Ï½Ð¤º¡¢¤Þ¤¿ÆÃÃÊ¤ÎµÄÏÀ¤â¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÅöÆü¤Î¼ÁÌä»þ´Ö¤¬²ñ¸«²ñ¾ì¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤«¤éÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÆÈ¯ËÉ»ßºöÅù¤Î¼Áµ¿¤Ë½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
5¡¥¼Ì¿¿¤¢¤ê»ØÌ¾¥ê¥¹¥È¤ÎºîÀ®µÚ¤Ó¶¦Í·Ð°Þ
FTIÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»áÌ¾¸õÊäµ¼Ô¡×µÚ¤Ó¡Ö»áÌ¾NGµ¼Ô¡×¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢³Æµ¼Ô¤Î´é¼Ì¿¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î»áÌ¾¥ê¥¹¥È(ÊÌÅº3¡£°Ê²¼¡Ö¼Ì¿¿¤¢¤ê»ØÌ¾¥ê¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¡£)¤ò10·î2Æüµ¼Ô²ñ¸«ÅöÆü¤ÎÄ«10»þ40Ê¬º¢¤ËºîÀ®¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥í¡¼¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤Î±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë³ÆÊýÌÌ¤Ë¶¦Í¤·¤¿¡£
¡FTIÃ´Åö¼Ô¤¬¼Ì¿¿¤¢¤ê»ØÌ¾¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®(¸áÁ°10»þ40Ê¬º¢)
¢µ¼Ô²ñ¸«²ñ¾ì½êºß¤Î¥Ó¥ë¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç°õºþ
£°õºþ¤·¤¿¤â¤Î¤ò»Ê²ñ¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤·¡¢»Ä¤ê¤ÏFTIÃ´Åö¼Ô¤¬ÊÝ´É
¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎLINE¥°¥ë¡¼¥×(FTIÃ´Åö¼Ô¡¢FTI¤«¤é¼õÉÕ¶ÈÌ³Åù¤Î¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬»²²Ã)¤Ç¶¦Í
¥¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼õÉÕÅùÃ´Åö¼Ô¹ç·×17Ì¾»²²Ã¤ÎLINE¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¶¦Í
9·î30Æü¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÅù¤«¤é¡¢ÌÀ¼¨Åª¤Ë¡¢¡Ö»ØÌ¾NGµ¼Ô¥ê¥¹¥È¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô¤â»ØÌ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢10·î2Æüµ¼Ô²ñ¸«ÅöÆü¤ËFTIÃ´Åö¼Ô¤¬¼Ì¿¿¤¢¤ê»ØÌ¾¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ¶¦Í¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö³ºÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢Åö³º»ñÎÁ¤Ï¡¢»Ê²ñ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¼ÁÌä¤«¤éÀè¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¼ñ»Ý¤Çºî¤Ã¤¿»ñÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»ñÎÁ¤ÎÉ½µ¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤é¤«¤é¤Î¡Ö»ØÌ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Î»Ø¼¨¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢»ñÎÁ¤ÎµºÜ¾å¡Ö»áÌ¾NG¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤º°Â°×¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊËÜÍè¤Î°Õ¿Þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍÑ¸ì¤òÍÑ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤¢¤ê»ØÌ¾¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ÎÄ¾Á°¤Ë²ñ¾ì¤Ç¡¢FTIÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤äÀ¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¤ÎÎ»²ò¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÆÈÃÇ¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¶¦Í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤âÀ¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¤â¡¢¼Ì¿¿¤¢¤ê»ØÌ¾¥ê¥¹¥È¤ÎºîÀ®¡¦¶¦Í¤Ê¤É¤Ë¤Ï°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êµÚ¤ÓÀ¾Â¼¤¢¤µ¤Ò¤¬¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤¢¤ê»ØÌ¾¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î3Æü(²Ð)¤Î¿¼Ìë¤«¤é4Æü(¿å)¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤é¼Ì¿¿¤¢¤ê»ØÌ¾¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¹ç¤»¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Áá¤¯¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¸á¸å7»þ¤Ë¤Ï¡¢NHK¤Ç¼Ì¿¿¤¢¤ê»ØÌ¾¥ê¥¹¥ÈÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊóÆ»¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï³ÆÊóÆ»µ¡´Ø¤â°ìÀÆ¤Ë¤³¤ì¤ò¾ÜºÙ¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢FTI¤ÎÌî¿¬»á¤Ï¡¢»³ÅÄCCO¤«¤é¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¡¢Ìî¿¬»á¤â¡¢FTIÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿¤¢¤ê»ØÌ¾¥ê¥¹¥È¤ÎºîÀ®¡¦¶¦Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢10·î3Æü(²Ð)¿¼Ìë¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¡¢FTI¤«¤é¡¢FTIÊÆ¹ñËÜ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âËÜ·ï¤Ë·¸¤ë»ñÎÁ¤Î³°ÉôÎ®½ÐÅù¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤Ë´Ø¤·¤ÆFTI¼ÒÆâµÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦»Ý¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
6¡¥10·î2Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î¼ÂºÝ¤Î»ØÌ¾¾õ¶·
²ñ¸«ÅöÆü¤Ë»Ê²ñ¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¼Ô¤¬¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Ï²ñ¸«ÅöÆü¡¢¼Ì¿¿¤¢¤ê»ØÌ¾¥ê¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö»áÌ¾NGµ¼Ô¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô¤Ë¤â»ØÌ¾¤·¤ÆÈ¯¸À¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¸«ÅöÆü¡¢¼Ì¿¿¤¢¤ê»ØÌ¾¥ê¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö»áÌ¾¸õÊäµ¼Ô¡×µÚ¤Ó¡Ö»áÌ¾NGµ¼Ô¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ìó5³ä¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åö³º¥ê¥¹¥È¾å¤Ç¡Ö»áÌ¾¸õÊä¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ö»áÌ¾NG¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¶ÑÅù¤Ê³ä¹ç¤Ç»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌÅº4¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤â¡¢¼Ì¿¿¤¢¤ê»ØÌ¾¥ê¥¹¥È¾å¤Ç¡Ö»áÌ¾NGµ¼Ô¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÔµ¬Â§È¯¸À¤òÈ¼¤¦¼ÁÌä¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÂ¦¤ÏÊ£¿ô¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔµ¬Â§È¯¸À¤òÈ¼¤¦¼ÁÌä¤ò´Þ¤á¡¢¡Ö»áÌ¾NGµ¼Ô¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ²óÅú¤·¤¿¼ÁÌä¤ÎÁí¿ô(¹ç·×8Ìä)µÚ¤Ó¼Áµ¿¤Î¤¿¤á¤ËÂÐ±þ¤·¤¿»þ´Ö(¹ç·×14.5Ê¬)¤Ï¡¢¡Ö»áÌ¾¸õÊäµ¼Ô¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¿ô(¹ç·×5Ìä)µÚ¤ÓÆ±µ¼Ô¤Î¼Áµ¿¤Ø¤ÎÂÐ±þ»þ´Ö(¹ç·×11.5Ê¬)¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÊÌÅº 4 ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Arc Times¤Îµ¼ÔÈø·ÁÁïÉ§»á(°Ê²¼¡ÖÈø·Á»á¡×¤È¤¤¤¦¡£)¤Ë¤è¤ëÉÔµ¬Â§È¯¸À¤Ç¤ÎÅö½é¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÂ¦¤¬´û¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Èø·Á»á¤¬ÉÔµ¬Â§È¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÄÉ²Ã¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Åì»³»á¤ÈÌÚÌÜÅÄÊÛ¸î»Î¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢»Ê²ñ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Èø·Á»á¤Î2ÌäÌÜ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â²óÅú¤¹¤ë»Ý¤òÏÃ¤·¤Æ¡¢Åì»³»á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èø·Á»á¤ÎÄÉ²Ã¼ÁÌä¤Ë¤â²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£