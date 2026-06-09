メンバーがタブーを解禁したのに、“マスメディアの沈黙”は続いていた。5月31日、二宮和也（42）が嵐のラストライブで「この約30年間のジャニーズ人生を終えようと思います」「終われてなかったなと。勝手に終わって、勝手になくなっていったなという気持ちが強かったので」と発言。大手メディアで一切、扱われなくなった「ジャニーズ」という言葉が8度も繰り返された。【写真】嵐の大野智と相葉雅紀、二宮和也が通信制高校で学