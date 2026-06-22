「マジ、資本主義すぎ」「マジ、資本主義すぎ」――こんなZ世代（10代後半から30歳代前半まで）のワードをよく聞く。直近の話題は、東京ディズニーランドが6月16日に、駐車料金を3000円から4000円に値上げすると発表したことだ。冒頭のようにつぶやいて、「ディズニーはもう金持ち外国人だけ来ればいいということでしょ」と嘆いた。Z世代にとっては、ディズニーランドはお祭り気分で繰り出す楽しい場所。それだけに、2021年ごろよ