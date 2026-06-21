◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組 日本4-0チュニジア(21日、モンテレイ)グループステージ第2戦で日本代表と戦ったチュニジア代表のエルベ・ルナール監督が日本をたたえました。日本は開始4分に鎌田大地選手のゴールで先制するなど前半で2得点。後半は伊東純也選手、さらに上田綺世選手がこの日2点目を挙げ4-0で勝利しました。敗れたチュニジアはこれでグループステージ2連敗、試合後ルナール監督は「思って