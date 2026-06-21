2026年6月21日、小樽市内の2か所でほぼ同時刻に火事がありました。まず、午後1時15分ごろ、小樽市望洋台1丁目の公園で「木が燃えています」と通行人から消防に通報がありました。警察によりますと、公園内の草地が燃えたということです。火は約20分後に消し止められ、けが人はいませんでした。その後、午後1時20分ごろ、小樽市港町では「街路樹から煙が出ている」と通行人から消防に通報がありました。消防によりますと、木の幹の