過敏性腸症候群（IBS）という疾患名を聞いたことがあるでしょうか？ これは多くの人々が悩む消化器系の機能性疾患で、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。そこで、横浜ベイクォーター内科・消化器内視鏡クリニック 横浜駅院の鈴木謙一先生に、 IBSの治療法について話を聞きました。 監修医師：鈴木 謙一（横浜ベイクォーター内科・消化器内視鏡クリニック 横浜駅院） 埼玉医科大学医学