視聴者参加型のバラエティ番組『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）で4代目秘書を務めている、元ABCテレビで、現在はフリーの増田紗織アナウンサーが6月18日夜、Xを更新。実家に戻り、子供部屋で生活を始めたことなどを報告した。《29歳実家暮らし。7年間の局アナ生活を卒業してただいま子供部屋に舞い戻ってきました。》とポストした増田アナは、2026年3月末でABCテレビを退社。4月からはホリプロに所属し、フリーアナとして