スマートウォッチやフィットネストラッカー用のリストバンドの95%が、病気の原因となるおそれがある有害な細菌に汚染されていたとの研究結果が発表されました。この研究では、菌が比較的少ないリストバンドの素材や、菌を減らすのに効果的な洗浄方法も解明されています。

Prevalence and Disinfection of Bacteria Associated with Various Types of Wristbands

https://scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=125218

Smartwatch Bands Are Loaded With Potentially Harmful Bacteria, Study Warns : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/smartwatch-bands-are-loaded-with-potentially-harmful-bacteria-study-warns

腕時計やフィットネストラッカーなど、手首に装着するデバイス向けのリストバンドは、運動で汗をかいているときや水泳中、ペットと接している最中、さらには睡眠中など、日常生活のさまざまなシーンで肌に触れています。しかし、これらのデバイスは定期的に消毒されていないことが多いため、有害な細菌を媒介してしまうおそれがあります。

そこで、アメリカのフロリダ・アトランティック大学の研究チームは、20人のボランティアから手首装着デバイスのリストバンドのサンプルを提供してもらい、それらに付着している病原菌を調査しました。

ボランティアの男女比は男性12人女性8人で、年齢は19歳から65歳までばらつきがありました。着用中のアクティビティや職種はオフィスでのデスクワーク、自動車の運転、クロスフィットでのトレーニング中、消防士、執刀を担当する獣医師などで、リストバンドの素材は金属、ゴム、布、プラスチック、革などでした。

研究チームがリストバンドに付着しているブドウ球菌、大腸菌などの腸内細菌、緑膿菌などを含むシュードモナス属の菌の検査を実施したところ、1本を除くすべてのリストバンドから菌が検出されました。

検出された菌の総量はリストバンドごとにさまざまで、同じ素材でも大きなばらつきがありましたが、平均すると「布≧プラスチック≧ゴム≧革>金属」の順番で菌が多いという結果になりました。つまり、金属製のリストバンドは表面の菌が比較的少ないという傾向がありました。なお、20本のサンプル中唯一菌が検出されなかったのは、ゴールドでできた金属製のリストバンドだけでした。

布やプラスチックのリストバンドに多くの細菌が付着していたという結果について、フロリダ・アトランティック大学の生物科学者であるヌワディウト・エシオブ氏は「多孔質で静電気を帯びやすい素材の表面には細菌がつきやすいので、細菌の増殖に適した環境になってしまう可能性があります」と述べました。

検査対象となった細菌は、体内や環境中に存在する一般的な菌ですが、場合によっては肺炎などの感染症の原因となります。菌が付着する傾向は、リストバンドを提供したボランティアの性別には左右されませんでしたが、着用中のアクティビティの影響は大きく、特にジム通いをする人のリストバンドではブドウ球菌が多く繁殖していました。

研究チームは続けて、どんな洗浄剤を使うとより効果的なのかをテストしました。試験にはアメリカの家庭用消毒製品ブランド・Lysolの消毒スプレー、アルコール消毒液として病院でよく使用される70%エタノール、天然の有機消毒剤として人気のリンゴ酢の3種類が用いられました。

実験の結果、3種類ともほとんどの素材で有効性を示し、30秒以内に菌のほぼすべてを死滅させましたが、いくつか例外がありました。まず素材で見ると、プラスチックのリストバンドの消毒は120秒行わないと効果がなかったことから、研究チームは論文に「粗い表面や多孔質の表面、粘着質の表面を適切に消毒するには接触時間を長くする必要があることが強調されています」と記しました。

また、ブドウ球菌に効果を示した洗浄剤は消毒スプレーとエタノールだけで、リンゴ酢では300秒間消毒してもブドウ球菌がほとんど減少しませんした。

研究チームはこれらの研究結果をまとめて、「リストバンドは日常的な洗浄を行わずに毎日着用されることが多く、潜在的な病原性の細菌が蓄積する可能性があります。今回の実験では、リストバンドの表面を定期的に衛生管理する必要性が示されました。一般的に、ゴムやプラスチックのリストバンドには細菌の数が多く、金属製のリストバンド、特に金や銀でできたものには細菌はほとんど、あるいはまったく存在しないことがわかりました」と述べました。