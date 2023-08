『Glee／グリー』酔っ払いエピソードは実話が下敷きに！

大ヒット青春ミュージカルドラマ『Glee/グリー』のシーズン2第14話ではアルコール絡みのハチャメチャな展開が描かれたが、なんと実話が下敷きになっていたのだという。米Entertainment Weeklyが報じている。

シーズン2第14話「アルコール狂想曲」では、ウィリアム・マッキンリー高校のグリー部が、校長から飲酒の危険性を訴える集会でのパフォーマンスを依頼される。ところが、その前日に部員たちは、レイチェル(リア・ミシェル)が開いたパーティーでお酒を飲んで大はしゃぎ。次の日、すっかり二日酔い状態のメンバーは集会でのパフォーマンス前、「迎え酒が効くから」というアーティ(ケヴィン・マクヘイル)の言葉に乗せられて再びお酒を飲み、なんと気分が悪くなったブリタニー(ヘザー・モリス)とサンタナ(ナヤ・リヴェラ)がステージで嘔吐してしまい大惨劇となる。

ポッドキャスト番組『And That's What You Really Missed(原題)』でホストを務めるケヴィンが、あるエピソードの撮影で「みんな酔っ払っていた」と舞台裏を暴露。もう一人のホストであるジェナ役のティナ・コーエン=チャンも当時を振り返りながら、「みんなでランチを食べて少しばかり“物質”を摂取した後、ベースキャンプ(控え室がある場所)でダンスパーティーをしているところを捕まっちゃったの。その物質というのは日本酒よ。プロデューサーたちもダンスパーティーに参加したんだけど、その後に彼らが密告したから面倒なことになったの。そして脚本家チームが、その出来事を元にエピソードを執筆したのよ」と、何が起きたのかを説明した。

ケヴィンはそのパーティーのシーンを何度も何度も撮影したことを思い出し、ジェナは「本当にパーティーみたいだったね」と回顧。またケヴィンによると、キャストが一緒に外出した際、やたらとみんなに飲酒を勧める“首謀者”がいたのだとか。「名前は挙げないでおくよ」とコメントしながらもケヴィンは、「僕たちの何人はほかの人よりもたくさん飲んでいたよ」とも明かしている。

『Glee/グリー』はDisney+(ディズニープラス)で配信中。(海外ドラマNAVI)

