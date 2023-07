インド南西部カルナータカ州マイソールで撮影された、ヘビの共食いの動画が話題だ。無毒のニシキヘビを襲ったのは、強い神経毒を持つインドコブラで、その顎の柔軟さ、スピードの速さに驚きの声があがっている。インドのニュースメディア『India.com』などが伝えた。

カルナータカ州マイソールの街中で今月23日、猛毒を持つインドコブラが、全長91センチ(3フィート)ほどのニシキヘビを丸呑みする様子が捉えられた。

動画は20秒ほどで、カメラはまず、ニシキヘビを頭から呑み込んだインドコブラにズームイン。すでに獲物の3分の1以上が腹の中に納まっているのが見て取れる。

インドコブラはまるで地を滑るような動きを見せており、ニシキヘビを10センチほど吞み込むと一度休憩し、再び勢いをつけると、体をくねらせるようにして前進。獲物はあっという間に呑みこまれていくのだった。

なおインドコブラは、伸縮性のある柔軟な顎を持っており、体の太さがほぼ同じくらいのニシキヘビであっても呑み込むスピードはかなり速い。

実はこのニシキヘビ、攻撃された直後にコブラに噛まれ、毒が回って息絶えており、インドコブラはまるで鱗の生えたソーセージでも呑み込むようにいとも簡単に平らげたのだった。

別名「メガネヘビ」と言われるインドコブラは、フード背面に眼鏡のような模様があるのが特徴で、オンライン動物百科事典『Animalia Bio』によると、インド全域やパキスタン、スリランカ、バングラデシュ、ネパール、アフガニスタンに生息し、体長は1〜1.5メートルとのことだ。

南アジアの四大毒蛇の一つで、気性は荒く、獲物に噛みつくと牙から毒を注入し、獲物が麻痺するか死ぬのを待って丸呑みにする。人が襲われて死亡するケースも報告されてはいるものの、インドでは神聖なヘビとして保護されているそうだ。

一方で丸呑みされてしまったニシキヘビだが、米ニュースメディア『New York Post』によると、以前はインドニシキヘビの亜種と言われていたビルマニシキヘビだという。毒はなく、大きくなると全長5メートルを超えるが、インドコブラに襲われた個体は小さなもので抵抗する間もなかったようだ。

ちなみに今年6月にはオーストラリアで、大型のニシキヘビ「スクラブパイソン(またはアメジストパイソン)」がワラビーを締め付けて窒息させ、頭から呑み込む姿が撮影された。スクラブパイソンは毒を持たず、獲物に噛みつくと体に巻き付いて締め付け、窒息させて丸呑みにするという。

