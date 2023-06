ビジネスパーソンが仕事をする上で最も利用されているソフト、Excel。使い方を調べなくても直感的に操作できるので、多くの人は特に勉強することなく使っているでしょう。しかし、Excelは「使い方を知っているかどうか」で作業効率が激変します。やり方を知っていれば一瞬で終わる作業に何時間も費やしていませんか? Excel医氏の著書『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)より一部を抜粋し、「移動」と「選択」のスキルを紹介します。

人生の貴重な時間を「移動」「選択」に費やしている人、多すぎ

Excel初心者は、セルを選ぶとき、該当するセルをマウスでクリックするか、矢印キーを押して目的のセルまでカーソルを移動させます。大半の人はExcelを使い始めたときにそう教わったか、もしくは直感的にそのように操作しているのではないでしょうか。中には【Enter】で下のセルに移動、【Tab】で右のセルに移動をしている人もいるでしょう。

1画面上ならまだいいです。しかし、データが多い場合、マウスでバーをスライドさせたり、マウスホイールで画面をスクロールしたりして、一番下や目的のセルまで移動させる必要があります。大変面倒です。いや、面倒だと思ってください。

選択も同様です。選択したいセルをマウスでクリック、選択したい範囲をドラッグしていてはダメです。人生の貴重な時間を、移動と選択に費やしている人が多すぎです。ぜひマスターしましょう。

【Ctrl】+【↑】/【↓】/【←】/【→】で一気に移動

【Ctrl】+【矢印】で表の先頭・末尾まで一気に移動します(図表1・2)。数百行、数千行あろうが、一瞬で移動できます。

[図表1] 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

[図表2] 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

注意点として、途中に空白セルがある場合、そこで止まってしまいます(図表3)。最終列を選択したいのに、途中の空白セルで止まるのはストレスです。ここではデータベースファースト(空白セルを作らない)の考えが活きてきます。入力するデータがない場合は、「0」や「-(ハイフン)」などを入力するようにしましょう。

[図表3] 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

〈余談〉Excelの最終行、最終列

Excelの最終行って何行目か知っていますか? Excel2007以降では1,048,576行目です(図表4。Excel2003以前は65,536行目でした)。これ、【↓】だけで最終行にたどり着いたYouTube動画があります。「INSANE EXCEL CHALLENGE - Over 9 hours to reach the bottom of Excel..」という名前の動画です(2023年3月現在。URLはこちら⇒https://www.youtube.com/watch?v=thvcTyJvRvM)。

なんと、9時間36分もかかるそうです。

もちろんこれ、【Ctrl】+【↓】を使えば、一瞬でたどり着きます。ショートカットを知らないと、一瞬で終わる作業が何時間もかかってしまうことがあるのです。「今やっているExcel作業は、実は一瞬で終わる方法があるのではないか」←こういうふうに常に考えてください。

ちなみに最終列は、Excel2007以降はXFD列で、16,384列目にあります(図表5)。Excel2003以前はIV列で、256列目でした。てかExcel2003→2007の進化ハンパないな。

[図表4]Excelの最終行は「1,048,576行目」。【Ctrl】+【↓】を使えば一瞬でたどりつく 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

[図表5]Excelの最終列は「XFD列」(=16,384列目) 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

【Ctrl】+【Shift】+【矢印】で一気に選択

さらに【Shift】を加えて、【Ctrl】+【Shift】+【矢印】で表の先頭・末尾まで一気に選択します(図表6)。【Ctrl】+【Shift】+【→】で右端まで選択、さらに【↓】で下端まで選択できます。やはり空白セルがあると、そこで止まってしまいますので注意しましょう。

[図表6]【Ctrl】+【Shift】+【矢印】で一気に選択 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

【Shift】+矢印で選択範囲を1行・1列ずつ変更

さらに【Shift】+【矢印】で選択範囲を1行・1列ずつ変更できます(図表7)。

[図表7]【Shift】+矢印で選択範囲を1行・1列ずつ変更 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

【Shift】+【Space】で行全体を選択、

【Ctrl】+【Space】で列全体を選択

行の順番を入れ替えたい、新しく1列追加したいときなど、行全体、列全体を選択するときのショートカットです。【Shift】+【Space】で行全体を選択、【Ctrl】+【Space】で列全体を選択できます(図表8)。シート上の「1」や「A」をクリックしても行全体/列全体を選択できますが、ショートカットもぜひ使うようにしましょう。

[図表8]【Shift】+【Space】で行全体を選択、【Ctrl】+【Space】で列全体を選択 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

ただし、日本語モードのときは【Shift】+【Space】で「□(半角スペース)」が入力されますので、ご注意ください。ちなみに日本語モードとは、IMEが「あ」のときです。半角モードが「A」のときです(図表9)。

[図表9]日本語モードと半角モード 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

【Ctrl】+【Shift】+【+】で行/列を追加、

【Ctrl】+【-】で行/列を削除

合わせて覚えてほしいのが行/列の追加・削除です。これもよく使います(図表10)。

[図表10]【Ctrl】+【Shift】+【+】で行/列を追加、【Ctrl】+【-】で行/列を削除 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

【Ctrl】+【A】で全選択

【Ctrl】+【A】は表の全選択です。

表の中ならどこのセルから押しても表全体が選択される優れものです。【Ctrl】+【A】(All)で覚えやすいのもいいですね。

【Shift】+ドラッグでデータを移動する

表のデータを移動するとき、どうしていますか? 「項目を選択」→「移動させたいところへドラッグ」(図表11)。これだと移動先の項目が消えてしまいます。Excel初心者は切り取って別の場所へ貼り付け。データを移したい場所を空けて、先ほど切り取った項目を持っていく。これでとりあえず目的は達しましたが、面倒ですよね。面倒だと思ってください。

[図表11]ドラッグを使わないデータの移動 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

ドラッグするときに【Shift】を押してみてください。□が├――┤になりましたよね(図表12)。そのままマウスボタンを離すと、データの移動ができます。みなさんがやりたいデータの移動はこれのはずです。

[図表12]【Shift】+ドラッグでデータを移動する 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

ちなみに【Ctrl】を押しながらだとコピーして貼り付ける、【Ctrl】+【Shift】を押しながらだとコピーして挿入する。こちらも併せて覚えておくと便利です。

[図表13]コピーして貼り付ける、コピーして挿入する 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

【Ctrl】+【PgDn】/【Ctrl】+【PgUp】でシート間の移動

Sheet2を見たいとき、左下のシート見出しをクリックしていませんか? これ、面倒だと思ったことはありませんか? いや、面倒だと思ってください。

【Ctrl】を押しながら【PgDn】で1つ右のシートに移動できます(図表14)。

[図表14]【Ctrl】+【PgDn】で1つ右のシートへ移動 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

【Tab】で右のセルに移動

セルに何か入力して、右隣のセルに移動したいとき、【→】を押していませんか? 文字や数字を打った手を一旦離して矢印キーまで手を持っていくのって、意外と手間ですよね。そんなときは、【Tab】を使ってください。左手の小指でチョンと押すだけです。矢印キーを使うのに比べれば一瞬です。もし行き過ぎてしまったら、【Shift】+【Tab】で左に戻れます。

[図表15]【Tab】で右のセルに移動 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

【Enter】で下のセルに移動

これは知っている人が多いかもしれません。【Tab】と同様、1つ下のセルに移動するのに矢印キーまで手を動かすのは時間が勿体無いです。【Enter】で下に移動しましょう(図表16)。これも右手の小指でチョンとやるだけです。上に移動したいときは【Shift】+【Enter】です。

[図表16]【Enter】で下のセルに移動 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

わからなくなったらコレを見て!

さて、Excelの移動と選択について述べてきましたが、結構たくさんあって覚えるのが大変ですよね。でも初めはそれでいいんです、わからなくなったらすぐに図表17を見て、それで思い出してください。使っているうちに、いつの間にか手が覚えてくれますから。

[図表17]Excelの移動と選択の一覧 出所:Excel医著『人生を変える Excelの神スキル』(KADOKAWA)

Excel医

30代内科医。Excel大好き。職場のあだ名は「Excelの神」。職場の悲惨なデータベースを見てExcelを猛勉強し、初心者レベルからVBAを習得するまでに至る。さらにはユーザーフォームで組織内のシステムを構築。

Excel学習で「業務改善」「生産性向上」「時短」に成功し、人生を変えた。その経験を世の中に発信したく、2020年6月からTwitterを開始。非IT系のExcel初心者に向けたツイート、わかりやすいツイートがバズり、フォロワー数は16万人を超える。著書に『Excel医の見るだけでわかる! Excel最速仕事術』(宝島社)がある。