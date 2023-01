約1万500ドル(約136万円)の価値がある未開封かつ初版の『Pokémon Yellow Version』(日本版は『ポケットモンスター ピカチュウ』/以下「ポケモンイエロー」)が、米国の税関で破壊されて台なしにされたと報じられています。

このエピソードは、Nightdive Studios(米国のコンピュータゲーム企業)CEOであるスティーブン・キック氏がTwitterで紹介したもの。「私の友人は、未開封でグレーディング(専門家による査定)された『ポケモンイエロー』の初版を受け取りました……。米国の税関でアクリルケースを壊され、シールを破って捨てられ、箱の前面が切り裂かれて」とコメントしています。

Friend of mine received this sealed and graded original copy of Pokemon Yellow…

US Customs:

Broke the acrylic case

Ripped and discarded the seal

SLICED the front of the box off

Maybe they weren't fans of @TheWataGames ? pic.twitter.com/lGs1qC1RIF

— Stephen Kick (@pripyatbeast) January 19, 2023