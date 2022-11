ハダーズフィールド・タウンは3日、先日の試合で怪我を負っていた日本代表DF中山雄太の状況を報告した。

足首の専門家による検査の結果、中山雄太はアキレス腱の損傷によって手術を必要とする状況であることが判明。

そして2022-23シーズンの全てを欠場することになり、もちろんワールドカップへの出場も不可能になったという。

Following assessment from specialists, we can confirm that Yuta Nakayama suffered an injury to his Achilles tendon that will require surgery, unfortunately ruling him out for the remainder of the 2022/23 Sky Bet Championship season.

We wish you a speedy recovery, Yuta 💙#htafc